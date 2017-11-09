В Куркино освятили временный храм, с которым борются местные жители

В районе Куркино на севере Москвы освятили временный православный храм, против строительства которого выступали местные жители, сообщает телеканал "Дождь"
со ссылкой на координатора группы протеста Екатерину Самарину. Как сообщалось ранее, у строителей этого храма не было необходимых документов для ведения работ, а разрешение на возведение объекта на данном участке столичные власти не выдавали.
По словам Самариной, москвичи вывесили на доме напротив баннер "Тут не место храму". Вскоре, впрочем, на место приехали около десяти сотрудников полиции. Кроме того, туда же прибыли представители управляющей компании, которые вскоре сняли плакат с подъезда.
Муниципальный депутат Алексей Бескоровайный, который в настоящий момент находится не в Москве, назвал акцию "примером самоорганизации жителей". "Это показывает, что ситуация накалилась настолько, что депутаты не только не управляют ей, но и не знают, чем все закончится", - заявил он, не исключив, что мирный протест может перерасти в более жесткие действия.
Строительство этого храма началось
в Куркино в понедельник, 13 ноября. Бескоровайный тогда отмечал, что РПЦ пытается в течение суток возвести "религиозный самострой", который, в отличие от обычных временных сооружений, снести потом можно будет только через суд. По его словам, строительство храма во дворе еще и нарушает закон, поскольку у застройщика нет необходимых документов для ведения работ.
Строительство храма идет по программе "200 храмов", утвержденной в 2010 году. К настоящему моменту по этой инициативе в Москве возведен 41 храм, в том числе четыре на присоединенных территориях. Кроме того, еще 47 храмов сейчас пребывают в процессе строительства. На практике попытки возвести храмы зачастую сталкиваются с протестами. Наиболее ожесточенный "храмовый конфликт" развернулся в парке "Торфянка"
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