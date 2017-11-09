В Куркино освятили временный храм, с которым борются местные жители

27 сентября 2017 г. Храмовый конфликт в парке "Торфянка" перешел в стадию холодной войны

Сторонники храма не готовы уйти из парка "Торфянка", пока не начнется строительство на новом месте, однако о нем ничего не слышно. На Лодочной улице парк застроили почти полностью, стройку охраняют "православные" активисты с битами.