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СМИ составили подборку самых нелепых диалогов Собянина с москвичами
19 октября 2017 г. | Время публикации 18:04 | Последние изменения 18:53
Рубрики: Общество  
 
Агентство городских новостей Москва / Ведяшкин Сергей
На сайте московской мэрии публикуются стенограммы с различных встреч мэра Сергея Собянина, в том числе и с простыми жителями столицы. Портал TJournal обнаружил, что содержание диалогов градоначальника с москвичами выглядит крайне комично: жители обязательно во всем согласны с мэром и при каждой возможности дружно выражают ему благодарности. В опубликованной ниже подборке также присутствуют фрагменты бесед, на которые обратил внимание портал "Медуза".

30 июня. Объезд Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы

Собянин: Интересно будет заниматься?
Ученица: Такие маленькие
Собянин: Маленькие, но это же компьютеры, сейчас все есть - и опыты можно проводить, и химию, и физику изучать.
Ученица: Это ноутбук.
Собянин: Да ты что? Молодец, умничка.


23 августа. Осмотр хода работ по благоустройству парка "Сад будущего", 23 августа

Собянин: Тут спортивные площадки будут, прокат будет, освещение.
Житель 5: Я сам занимаюсь спортом, вон площадка. Спасибо Вам большое.
Собянин: Спасибо.
Житель 5: Я за свою семью говорю Вам спасибо.
Собянин: Спасибо.
Житель 5: Мы все довольны.
Собянин: Спасибо.


25 сентября. Открытие после капитального ремонта роддома городской клинической больницы N40

Первый врач: Мы работаем в прекрасных условиях, и пациенты наши тоже находятся в очень хороших условиях, они очень довольны.
Собянин: Условия хорошие, а заработная плата?
Первый врач: Отличная.
Собянин: Отличная? Заработная плата отличной не бывает.
Первый врач: Ну нас все устраивает.


10 октября. Встреча с представителями родительской общественности

Гульнара Закусило: Была идея создания Аллеи Семьи. Там же и памятник мамам поставить. Тем более что у нас нет памятника маме вообще нигде.
Собянин: Нигде в стране?
Гульнара Закусило: Нигде в стране.
Собянин: Кроме Родины-матери.
Гульнара Закусило: Но Родина-мать - это немножко другое.
Собянин: Там с мечом, да.


11 октября. Открытие парка в усадьбе Михалково после благоустройства

Собянин: Добрый день!
Жители: Добрый день!
Собянин: Здравствуйте. Как дела у вас?
Жители: У нас отлично, с таким парком у нас вот такие дела.
Жители: Изумительно все, прямо неузнаваемо.
Жители: И настроение хорошее.
Жители: Мы здесь много лет живем, очень здорово.
Собянин: Прекрасное место, красивое.
Жители: Спасибо.
Собянин: Здесь сложная, конечно, ситуация была, мы же воду спускали, тут и запах
Жители: Да-да-да.
Собянин: И машин очень много было.
Жители: Мы терпели, мы знали, ради чего это.
Собянин: Замечания есть?
Жители: Замечательно.

*

Собянин: Добрый день! Здравствуйте.
Жители: Молодцы. Хорошо вот гуляем, и эпоха старины и современности. Очень хорошо. Вот дикий уголочек. Чисто стало. Прямо даже не узнаю. В центре, можно сказать, Москвы - и такой оазис шикарный.
Собянин: Ну уж не центр Москвы.
Жители: Ну почти. Но все равно. Воздух даже другой здесь. Очень хорошо.


26 июля. Осмотр хода работ по благоустройству парка 850-летия Москвы

Жители: Здравствуйте.
Собянин: Видите, что вытворяют?
Жители: Да, копают.
Собянин: Да. Тут строят, роют - не мешают вам?
Жители: Нет, наоборот.


9 октября. Осмотр новых очистных сооружений Московского НПЗ

Собянин: Мы с руководством завода договорились, что они будут переделывать все это, реконструировать, вот я хотел посмотреть в очередной раз, что здесь происходит. Как здесь с воздухом, как экология в районе завода. Вы здесь давно живете?
Жители: Давно живем.
Собянин: Лучше стало?
Жители: Да, намного. Лучше. Спасибо большое. Правда, 52 года. За 52 года действительно большой прогресс. Спасибо Вам.
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