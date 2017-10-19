СМИ составили подборку самых нелепых диалогов Собянина с москвичами

На сайте московской мэрии публикуются
стенограммы с различных встреч мэра Сергея Собянина, в том числе и с простыми жителями столицы. Портал TJournal
обнаружил, что содержание диалогов градоначальника с москвичами выглядит крайне комично: жители обязательно во всем согласны с мэром и при каждой возможности дружно выражают ему благодарности. В опубликованной ниже подборке также присутствуют фрагменты бесед, на которые обратил внимание портал "Медуза"
.30 июня. Объезд Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы
Собянин
: Интересно будет заниматься?
Ученица
: Такие маленькие
Собянин
: Маленькие, но это же компьютеры, сейчас все есть - и опыты можно проводить, и химию, и физику изучать.
Ученица
: Это ноутбук.
Собянин
: Да ты что? Молодец, умничка.23 августа. Осмотр хода работ по благоустройству парка "Сад будущего", 23 августа
Собянин
: Тут спортивные площадки будут, прокат будет, освещение.
Житель 5
: Я сам занимаюсь спортом, вон площадка. Спасибо Вам большое.
Собянин
: Спасибо.
Житель 5
: Я за свою семью говорю Вам спасибо.
Собянин
: Спасибо.
Житель 5
: Мы все довольны.
Собянин
: Спасибо.25 сентября. Открытие после капитального ремонта роддома городской клинической больницы N40
Первый врач
: Мы работаем в прекрасных условиях, и пациенты наши тоже находятся в очень хороших условиях, они очень довольны.
Собянин
: Условия хорошие, а заработная плата?
Первый врач
: Отличная.
Собянин
: Отличная? Заработная плата отличной не бывает.
Первый врач
: Ну нас все устраивает.10 октября. Встреча с представителями родительской общественности
Гульнара Закусило
: Была идея создания Аллеи Семьи. Там же и памятник мамам поставить. Тем более что у нас нет памятника маме вообще нигде.
Собянин
: Нигде в стране?
Гульнара Закусило
: Нигде в стране.
Собянин
: Кроме Родины-матери.
Гульнара Закусило
: Но Родина-мать - это немножко другое.
Собянин
: Там с мечом, да.11 октября. Открытие парка в усадьбе Михалково после благоустройства
Собянин
: Добрый день!
Жители
: Добрый день!
Собянин
: Здравствуйте. Как дела у вас?
Жители
: У нас отлично, с таким парком у нас вот такие дела.
Жители
: Изумительно все, прямо неузнаваемо.
Жители
: И настроение хорошее.
Жители
: Мы здесь много лет живем, очень здорово.
Собянин
: Прекрасное место, красивое.
Жители
: Спасибо.
Собянин
: Здесь сложная, конечно, ситуация была, мы же воду спускали, тут и запах
Жители
: Да-да-да.
Собянин
: И машин очень много было.
Жители
: Мы терпели, мы знали, ради чего это.
Собянин
: Замечания есть?
Жители
: Замечательно.
*
Собянин
: Добрый день! Здравствуйте.
Жители
: Молодцы. Хорошо вот гуляем, и эпоха старины и современности. Очень хорошо. Вот дикий уголочек. Чисто стало. Прямо даже не узнаю. В центре, можно сказать, Москвы - и такой оазис шикарный.
Собянин
: Ну уж не центр Москвы.
Жители
: Ну почти. Но все равно. Воздух даже другой здесь. Очень хорошо.26 июля. Осмотр хода работ по благоустройству парка 850-летия Москвы
Жители
: Здравствуйте.
Собянин
: Видите, что вытворяют?
Жители
: Да, копают.
Собянин
: Да. Тут строят, роют - не мешают вам?
Жители
: Нет, наоборот.9 октября. Осмотр новых очистных сооружений Московского НПЗ
Собянин
: Мы с руководством завода договорились, что они будут переделывать все это, реконструировать, вот я хотел посмотреть в очередной раз, что здесь происходит. Как здесь с воздухом, как экология в районе завода. Вы здесь давно живете?
Жители
: Давно живем.
Собянин
: Лучше стало?
Жители
: Да, намного. Лучше. Спасибо большое. Правда, 52 года. За 52 года действительно большой прогресс. Спасибо Вам.