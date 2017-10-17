Новогодние затраты в этом году пообещали "снизить" до 930 миллионов рублей

Власти Москвы снизили расходы на подготовку к Новому году и Рождеству на 30% - до 930 миллионов рублей, сообщил РИА "Новости"
руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, затраты удалось сократить за счет арт-объектов и других декоративных элементов, накопленных за прошедшие годы: они будут использованы в нынешнем новогоднем оформлении.
По словам чиновника, бюджет предновогодних и рождественских расходов Москвы складывается из архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, световых арт-объектов, а также проведения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий: стоимости украшения, технического оснащения, обеспечения безопасности и уборки площадок. Немерюк подчеркнул, что в расчете на одного москвича новогодняя программа в Москве обойдется в 75 рублей. "Дешевле чашки капучино, учитывая среднюю стоимость по городу. Но если все же попытаться не делить, а приумножить, то получится большой городской семейный праздник, яркий и запоминающийся", - отметил он.
Напомним, в прошлый раз
расходы московского бюджета на новогоднее оформление выросли почти до 7 миллиардов рублей: в 1,7 миллиарда рублей обошлись грядки светящихся цветов, еще более миллиарда рублей было потрачено на декорации в итальянском стиле на Манежной, Пушкинской, Театральной площадях, в Камергерском и Газетном переулках. За световые композиции в виде шаров, животных, танцующих людей и геометрических фигур отвечала компания "Все сам", получившая от мэрии более 780 миллионов рублей. Установка световых "фужеров с шампанским" на Тверской улице и создание сказочного леса на Кузнецком мосту обошлись в 143,4 и 336 миллионов рублей соответственно.
Впоследствии стало известно, что закупочная цена новогодних "фужеров" оказалась завышена в пять раз
по сравнению с реальной стоимостью, а начальная цена деревьев светового "сказочного леса" оказалась выше итоговой почти в три раза. Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить закупку гирлянд для Тверской на коррупцию, однако итоги расследования до сих пор неизвестны.
В мэрии же утверждают, что расходы на праздники окупаются прежде всего за счет турпотока
: благодаря фестивалю "Путешествие в Рождество" и созданию прогулочных зон за прошлый год в городе стало больше туристов, которые принесли в столичный бюджет полтриллиона рублей, а в столичных гостиницах уже идет бронирование на новогодние праздники 2017-2018 годов. А дополнительный оборот московского бизнеса благодаря увеличению пешеходных потоков составил 56 миллиардов рублей. Кроме того, часть денег, потраченных на фестивали, удается вернуть за счет продажи реквизита уже прошедших мероприятий.