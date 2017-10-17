NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
октября
pda
Поиск
Архив

Новогодние затраты в этом году пообещали "снизить" до 930 миллионов рублей
19 октября 2017 г. | Время публикации 15:30
Рубрики: Праздники, Экономика  
 
Власти Москвы снизили расходы на подготовку к Новому году и Рождеству на 30% - до 930 миллионов рублей, сообщил РИА "Новости" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, затраты удалось сократить за счет арт-объектов и других декоративных элементов, накопленных за прошедшие годы: они будут использованы в нынешнем новогоднем оформлении.

По словам чиновника, бюджет предновогодних и рождественских расходов Москвы складывается из архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, световых арт-объектов, а также проведения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий: стоимости украшения, технического оснащения, обеспечения безопасности и уборки площадок. Немерюк подчеркнул, что в расчете на одного москвича новогодняя программа в Москве обойдется в 75 рублей. "Дешевле чашки капучино, учитывая среднюю стоимость по городу. Но если все же попытаться не делить, а приумножить, то получится большой городской семейный праздник, яркий и запоминающийся", - отметил он.

Напомним, в прошлый раз расходы московского бюджета на новогоднее оформление выросли почти до 7 миллиардов рублей: в 1,7 миллиарда рублей обошлись грядки светящихся цветов, еще более миллиарда рублей было потрачено на декорации в итальянском стиле на Манежной, Пушкинской, Театральной площадях, в Камергерском и Газетном переулках. За световые композиции в виде шаров, животных, танцующих людей и геометрических фигур отвечала компания "Все сам", получившая от мэрии более 780 миллионов рублей. Установка световых "фужеров с шампанским" на Тверской улице и создание сказочного леса на Кузнецком мосту обошлись в 143,4 и 336 миллионов рублей соответственно.

Впоследствии стало известно, что закупочная цена новогодних "фужеров" оказалась завышена в пять раз по сравнению с реальной стоимостью, а начальная цена деревьев светового "сказочного леса" оказалась выше итоговой почти в три раза. Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить закупку гирлянд для Тверской на коррупцию, однако итоги расследования до сих пор неизвестны.

В мэрии же утверждают, что расходы на праздники окупаются прежде всего за счет турпотока: благодаря фестивалю "Путешествие в Рождество" и созданию прогулочных зон за прошлый год в городе стало больше туристов, которые принесли в столичный бюджет полтриллиона рублей, а в столичных гостиницах уже идет бронирование на новогодние праздники 2017-2018 годов. А дополнительный оборот московского бизнеса благодаря увеличению пешеходных потоков составил 56 миллиардов рублей. Кроме того, часть денег, потраченных на фестивали, удается вернуть за счет продажи реквизита уже прошедших мероприятий.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Власти Москвы потратят на юбилейный День города полмиллиарда рублей
15 августа 2017 г.
Власти Москвы потратят на юбилейный День города полмиллиарда рублей
По словам заммэра Натальи Сергуниной, бюджет фестиваля "Юбилей Москвы" остался таким же, как и в прошлом году, при этом многие расходы переложены на инвесторов. А сами расходы якобы окупаются за счет увеличения турпотока.
19 января 2017 г.
13 января 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.10.2017   15:26
5
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 19 октября 2017 г. // Последняя новость 15:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>