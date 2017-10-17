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Вслед за таксистом-клофелинщиком в столице задержали его отца, также грабившего пассажиров
19 октября 2017 г. | Время публикации 12:56 | Последние изменения 14:19
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Как сообщили агентству "Москва" в правоохранительных органах, подозреваемый оказался отцом задержанного ранее таксиста-клофелинщика, работавшего по той же "схеме".

Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, в полицию обратился мужчина, севший в машину к незнакомому человеку, чтобы добраться до дома. Во время поездки ему захотелось пить, и водитель предложил ему воды. После того как он сделал несколько глотков, ему стало плохо и он потерял сознание. Потерпевший пояснил, что добрался домой самостоятельно, но не помнит, как это происходило: дома он обнаружил пропажу мобильного телефона. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

В ходе розыска подозреваемый был задержан на улице 1-я Останкинская, д. 1: им оказался уроженец Армении Вардан Карапетян, отец арестованного ранее таксиста-клофелинщика Ваагана Карапетяна. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".

Напомним, утром 9 апреля вблизи проезжей части на улице Двинцев было обнаружено тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. Экспертиза установила, что он погиб от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом. В ходе следствия был установлен и задержан подозреваемый, который с 2015 года подрабатывал частным извозом и под разными предлогами давал своим клиентам минеральную воду, в которой заранее растворял нейролептики. Когда пассажиры засыпали, он грабил их.

Дома у таксиста были изъяты многочисленные телефоны и аксессуары к ним, более 100 наручных часов, а также большое количество сильнодействующих психотропных препаратов. Таксисту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111, пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем).

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