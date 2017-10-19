"Медуза": в Москве при благоустройстве уложили больше гранита, чем добывают в России

Гранитные плитка и бордюры - одна из крупнейших
статей расходов по программе благоустройства "Моя улица". По подсчетам "Медузы"
, в этом году мэрия Москвы потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров более 17,5 миллиарда рублей. При этом российское производство гранита не успевает за темпами столичного благоустройства, так что возить его приходится из-за границы.
В первые годы своего пребывания на посту мэра Москвы Сергей Собянин ратовал за повсеместную укладку бетонной плитки. Через несколько лет вместо нее стали класть гранитную, которая обходится в пять раз дороже. Власти хвастаются, что программа столичного благоустройства "буквально возродила горнодобывающую отрасль в стране". При этом 89% гранита для городских улиц закупается всего в трех компаниях, владеющих гранитными месторождениями.
В этом году с поставкой гранита возникли сложности, поэтому сразу несколько больших улиц начали благоустраивать только осенью
. По данным издания, камень пришлось закупать в Китае и на Украине. А из-за крупных столичных заказов гранита у сибирских и уральских изготовителей надгробий и могильных плит появились проблемы.
С 2016 года крупные партии гранита приобретаются по схеме с консолидированными закупками. Занимается ими ГБУ "Автомобильные дороги". За это время в 12 тендерах из 18 победила компания "Радор М"
- за три года она и связанные с ней фирмы получили контрактов по благоустройству почти на 17 миллиардов рублей. К этим компаниям, как и к ГБУ "Автомобильные дороги", ранее имел отношение руководитель департамента капремонта Алексей Елисеев, курирующий программу "Моя улица".
Власти объясняли переход на консолидированные закупки тем, что это дешевле, надежнее и качественнее. Однако цена плитки для города, напротив, увеличилась почти вдвое. Нынешним летом ФАС по запросу депутата Госдумы Валерия Рашкина проверила программу "Моя улица" и обнаружила нарушения на 4 миллиарда рублей
, в том числе при организации закупок гранитной плитки и бордюров. В мэрии нарушения назвали "формальными"
. К тому же, выполненные контракты отменить уже нельзя.
С эксплуатацией гранита тоже не все гладко: оказалось, что зимой он становится очень скользким
, поэтому Москва перешла на закупку плит только с термообработкой. Кроме того, с гранита трудно стереть краску и грязь, а при частом контакте с водой и химикатами он окисляется из-за высокого содержания железа, так что на светлом камне появляются ржавые разводы и пятна.