"Медуза": в Москве при благоустройстве уложили больше гранита, чем добывают в России

27 июля 2017 г. Расходы на "Мою улицу" достигли рекорда, на гранит потратят больше, чем на зелень

Расходы в этом году уже достигли 42 миллиардов рублей, более 9,6 миллиарда власти потратят на закупку гранита, 2,8 миллиарда - на озеленение. В прошлые годы итоговый бюджет программы благоустройства был скромнее.