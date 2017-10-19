"Отходы, но не отходы": мэрия объяснила, что повезут на полигон "Малинки" в Новой Москве Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев сегодня объявил, что у правительства "потребности в размещении на этом объекте твердых бытовых отходов на сегодняшний момент нет", сообщает ТАСС. По его словам, как только были выявлены нарушения при консервации прежнего полигона, власти оперативно разработали комплекс мероприятий по их устранению.



В то же время он уточнил, что специалистам предстоит выровнять склоны полигона за счет строительных грунтов, которые будут накапливаться при проведении работ по расширению городского метрополитена. "Это называется отходом, но не является отходами с точки зрения нашего восприятия", - попытался пояснить чиновник. О том, что в "Малинках" будет "дозагрузка", говорится и в заключении Главгосэкспертизы. Чем именно будет дозагружаться объект, в ведомстве не уточнили.



В Росприроднадзоре ситуацию прокомментировали также весьма расплывчато. Там заявили, что обновленная свалка не навредит окружающей среде, но лишь "при неукоснительном соблюдении эксплуатирующей организацией принятых проектных решений". Ведомство пообещало следить за состоянием воздуха, воды, растений и животных в районе полигона.



Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), тем временем, уже обратился в прокуратуру столицы с просьбой проверить законность работ в "Малинках" и привлечь к проведению проверок специалистов Росприроднадзора. В начале октября стало известно, что московские власти на протяжении всего года, по сути, заново отстраивали в лесу вблизи Троицка крупнейший мусорный полигон "Малинки" на месте другого полигона под аналогичным названием, законсервированного два года назад. Чиновники заверяют, что размораживают объект только для того, чтобы обеззаразить территорию после недобросовестной работы предыдущего эксплуатанта. Местные жители, впрочем, подобным заверениям не верят и опасаются, что у них по соседству в следующем году появится гигантская свалка.Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев сегодня объявил, что у правительства "потребности в размещении на этом объекте твердых бытовых отходов на сегодняшний момент нет", сообщает ТАСС. По его словам, как только были выявлены нарушения при консервации прежнего полигона, власти оперативно разработали комплекс мероприятий по их устранению.В то же время он уточнил, что специалистам предстоит выровнять склоны полигона за счет строительных грунтов, которые будут накапливаться при проведении работ по расширению городского метрополитена. "Это называется отходом, но не является отходами с точки зрения нашего восприятия", - попытался пояснить чиновник. О том, что в "Малинках" будет "дозагрузка", говорится и в заключении Главгосэкспертизы. Чем именно будет дозагружаться объект, в ведомстве не уточнили.В Росприроднадзоре ситуацию прокомментировали также весьма расплывчато. Там заявили, что обновленная свалка не навредит окружающей среде, но лишь "при неукоснительном соблюдении эксплуатирующей организацией принятых проектных решений". Ведомство пообещало следить за состоянием воздуха, воды, растений и животных в районе полигона.Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), тем временем, уже обратился в прокуратуру столицы с просьбой проверить законность работ в "Малинках" и привлечь к проведению проверок специалистов Росприроднадзора.



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