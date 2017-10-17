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В столице будут строить больше жилья за счет бюджета
19 октября 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 10:34
Рубрики: Недвижимость  
 
Global Look Press
Объемы строительства жилья за счет бюджета в Москве в ближайшие годы будут расти, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его цитирует "Интерфакс.

"Ежегодно в Москве вводится около 500-600 тысяч квадратных метров жилья, построенного за счет бюджета. Эти квартиры предназначены для выполнения социальных обязательств города и для переселения жителей сносимых пятиэтажек первой волны", - сказал Хуснуллин. По его словам, в ближайшие годы объемы бюджетного строительства будут расти: в следующем году планируется сдать до 700 тысяч "квадратов" жилья, а с 2019 года в столице будет сдаваться не менее миллиона "квадратов", что связано с грядущим переселением по программе реновации.

Глава стройкомплекса напомнил, что за три ближайших года за счет бюджета будет построено 2,7 миллиона квадратных метров жилья и более 140 объектов инфраструктуры для их обеспечения. Ранее коммерческий директор ГК "Кортрос" Павел Лепиш заявлял, что программа реновации жилья в столице может со временем закрыть для девелоперов нишу эконом- и комфорт-класса, так как на рынок поступит значительный объем жилья. Другие эксперты также заявили, что квартиры в домах по программе реновации могут стать выгодной инвестицией.

Напомним, строительство стартовых домов и переселение в них жителей будет проходить в две волны. В первую включено 59 площадок, расположенных в девяти округах. Переселение первой волны начнется в 2017 году и продлится до 2019-го. На 12 площадках из них 59 дома уже построены и введены в строй, квартиры там приводятся в соответствие со стандартом реновации. В целом строительство домов первой волны позволит переселить 36 тысяч жителей из 14 тысяч квартир в 158 домах. Во вторую волну реновации, которая начнется в 2020 году, включена 151 стартовая площадка, куда переселят 83 тысячи москвичей из 410 домов.
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