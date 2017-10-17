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Пассажиры метро массово жалуются на непривычную навигацию
19 октября 2017 г. | Время публикации 08:55 | Последние изменения 13:41
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Пассажиры метро массово жалуются на новые указатели, с которых исчез полный список станций: вместо него на указателях даны соседние станции или указана непривычная для москвичей ориентировка по сторонам света. Привыкшие к прежней навигации москвичи и впервые попавшие в столицу приезжие вынуждены тратить время на то, чтобы сориентироваться, создавая на станциях "пробки", пишет "Московский комсомолец".

"Не так давно я спустился на станцию "Ленинский проспект" и потерялся, — говорит один из пассажиров. — Указатели при спуске с эскалатора показывали не привычный список станций, а только конечные. И пассажир, смотрящий на указатель, мешает пройти на платформу другим пассажирам. А при входе в вагон еще и спрашивает: в том ли направлении он едет?". По наблюдениям журналистов, на станции действительно скапливается пробка из смотрящих на табло: конечные станции метро знают не все москвичи, не говоря уже о приезжих. На станции "Проспект Мира" Кольцевой линии вместо всех станций метро указаны лишь соседние, а на станции "Технопарк" предлагается ехать "в центр" или "на юг" вообще без каких-либо указаний станций.

Как объяснили в пресс-службе Московского метрополитена, новые табло появились в рамках создания единой системы навигации города. Урбанисты утверждают, что принцип навигации с полным перечнем станций якобы не работает, поскольку "московское метро растет и расширяется, список становится длинным". Поездку предлагается планировать заранее, у схемы рядом с кассой. Другие эксперты утверждают, что приезжим и людям, оказавшимся впервые в незнакомом месте, требуется "однокомандное действие: увидел знак - пошел в нужном направлении". А нововведения лишь усложняют эту задачу.

Эксперты по навигации также отмечают, что новая схема приносит гораздо больше проблем: указатели "север - юг" были бы уместны в городах, где люди оперируют понятиями сторон света, тогда как в столице используют понятия "центр" и "из центра". А ориентировка "до" такой-то станции воспринимается как конечная, что также лишь запутывает пассажиров. Не решит проблем и указание на конечную станцию, которые с развитием метро, скорее всего, будут меняться.

Теоретически навигацию можно было бы менять постепенно, добавив маркировку "на север" к полному списку станций, и убрать список, если система окажется полезной и люди привыкнут к ней. В пресс-службе метрополитена сообщили, что единая навигация с указанием на табло полного списка станций будет размещена на всех станциях метро до конца 2018 года, однако зачем было создавать дополнительную путаницу с помощью "новых" указателей, неясно.
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