Журналисты опубликовали интерактивную "карту неудобств" от программы "Моя улица" на 2018 год

Столичные власти заложили в городской бюджет еще 94,5 миллиарда рублей
на программу благоустройства "Моя улица" до 2020 года. Из этих средств 33,3 миллиарда рублей будут потрачены уже в следующем году. Портал "Медуза"
, изучив конкурсы на проведение соответствующих работ, составил интерактивную карту улиц, где жителей Москвы ожидают наибольшие неудобства.
"Зеленый цвет означает, что по этим улицам проведен тендер на работы по благоустройству в 2018 году (например, уже будущей весной перекопают Строгинскую пойму, улицы Лесная и Косыгина). Красный - что объявлен тендер на разработку проектов благоустройства (обычно это означает, что улицу тоже перекопают). Оранжевый - что проекты благоустройства были разработаны в 2015-2016 годах и могут быть реализованы в 2018-м", - пояснил корреспондент портала.
Напомним, изначально программа "Моя улица" была рассчитана на 2015-2018 годы, но летом вице-мэр Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что благоустройство столицы будет бесконечным, так как "хороший хозяин в доме всегда наводит порядок". С 2015 года на благоустройство уже потратили более 90 миллиардов, а в этом году сезон ремонта еще не завершился и впервые продлится до зимы. По мнению экспертов, это не самое разумное решение: плохая погода повлияет на качество работ, и их придется переделывать.