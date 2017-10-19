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Журналисты опубликовали интерактивную "карту неудобств" от программы "Моя улица" на 2018 год
19 октября 2017 г. | Время публикации 19:54
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти заложили в городской бюджет еще 94,5 миллиарда рублей на программу благоустройства "Моя улица" до 2020 года. Из этих средств 33,3 миллиарда рублей будут потрачены уже в следующем году. Портал "Медуза", изучив конкурсы на проведение соответствующих работ, составил интерактивную карту улиц, где жителей Москвы ожидают наибольшие неудобства.

"Зеленый цвет означает, что по этим улицам проведен тендер на работы по благоустройству в 2018 году (например, уже будущей весной перекопают Строгинскую пойму, улицы Лесная и Косыгина). Красный - что объявлен тендер на разработку проектов благоустройства (обычно это означает, что улицу тоже перекопают). Оранжевый - что проекты благоустройства были разработаны в 2015-2016 годах и могут быть реализованы в 2018-м", - пояснил корреспондент портала.



Напомним, изначально программа "Моя улица" была рассчитана на 2015-2018 годы, но летом вице-мэр Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что благоустройство столицы будет бесконечным, так как "хороший хозяин в доме всегда наводит порядок". С 2015 года на благоустройство уже потратили более 90 миллиардов, а в этом году сезон ремонта еще не завершился и впервые продлится до зимы. По мнению экспертов, это не самое разумное решение: плохая погода повлияет на качество работ, и их придется переделывать.
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