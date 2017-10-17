Чиновники поспешили заявить о повышенном спросе на ипотеку для участников реновации

6 октября 2017 г. Мошенники из конторы "при мэрии" начали предлагать переселенцам несуществующие квартиры на выбор

На подъездах домов, попавших под реновацию, появились объявления, кратко предлагающие "выбор вариантов переселения". На самом деле мошенники просто предлагают подать заявления в мэрию о праве выбора квартиры и берут за две бумажки 9700 рублей.