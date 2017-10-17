Чиновники поспешили заявить о повышенном спросе на ипотеку для участников реновации

Более трети опрошенных посетителей шоу-рума по программе реновации хотят улучшить свои жилищные условия и докупить жилплощадь. Об этом сообщается на сайте
столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.
Результаты опроса были получены в ходе анализа предложений граждан, которые они оставляют по итогам посещения шоу-рума: по словам чиновников, большинство посетителей остались довольны как планировкой квартир, так и их внутренней отделкой. "Всего, по данным опроса, 36% захотели улучшить свои жилищные условия и докупить жилплощадь. Так, 24% респондентов готовы увеличить количество комнат на одну, например, получить двухкомнатную квартиру вместо однокомнатной. Еще 5% опрошенных выразили желание увеличить количество комнат более чем на одну, 7% участников опроса хотят увеличить общую площадь квартиры без увеличения числа комнат", - приводятся в сообщении слова Левкина. В то же время сами результаты опроса сложно назвать показательными: с момента открытия шоу-рума в опросе приняли участие 319 граждан, тогда как общее число жителей столицы, попадающих под реновацию, составляет по крайней мере 1,6 миллиона человек.
Напомним, текущая программа реновации предполагает предоставление равной по площади квартиры, тогда как альтернативный механизм позволяет жильцам сносимого дома выбрать новую квартиру с большей площадью без доплаты, переехав в более дешевый и дальний район
. В то же время рассматривается и вариант, при котором жители сносимых домов смогут переехать в квартиры побольше в своем районе с доплатой, воспользовавшись льготными условиями по ипотеке. Такие условия должны быть обнародованы в ближайшее время.
При этом журналисты отмечают, что после публикации последнего списка реновация стала походить на программу улучшения жилищных условий больше, чем хотелось бы городским властям: по решению ОСС в нее вступили сотни домов с коммуналками
и ветхих домов в новой Москве, многие из которых были признаны непригодными для проживания еще в 1990-е.
Между тем на подъездах домов, попавших в программу реновации, начали появляться объявления
, предлагающие "выбор вариантов переселения". Неприметные бумажки содержат только номер телефона и приписку, что прием проходит только по записи строго в отведенные часы. Что за организация предлагает свои услуги, в объявлении не указано, но по телефону собеседники представляются сотрудниками "жилищного департамента". Как выяснилось, за подачу заявлений на имя мэра Москвы и в департамент городского имущества о праве выбора квартиры мошенники берут 9700 рублей.