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Источник: версия поджога стала основной в деле о сгоревшем ТЦ "Синдика"
19 октября 2017 г. | Время публикации 11:18 | Последние изменения 12:10
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Эксперты, занимающиеся установлением причин крупного пожара в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД, полностью исключили электротехническую версию, основной остается поджог. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога", - сказал собеседник агентства. По его словам, на поджог указывают показания свидетелей, а также стремительное распространение пожара. Вместе с тем, по словам источника, окончательно причина еще не установлена, "так как предстоит провести большой объем работы".

Возгорание на рынке "Синдика" началось днем 8 октября. К моменту прибытия пожарных площадь пожара уже составляла около тысячи квадратных метров. Очаг пожара возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны. Кроме того, на подземной парковке комплекса под воздействием высоких температур взорвалось несколько автомобилей.

Тушение огня осложнялось его стремительным распространением. Огонь по вентиляционным шахтам вышел на кровлю и в другие помещения общей площадью в 35 тысяч квадратных метров, окончательно пожар удалось потушить лишь спустя два дня. Продавцы рынка рассказали, что в ТЦ не было полноценной системы пожаротушения, а часть площади парковки была занята под склады, где хранилось множество пожароопасного материала.

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