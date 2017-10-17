Источник: версия поджога стала основной в деле о сгоревшем ТЦ "Синдика"

Эксперты, занимающиеся установлением причин крупного пожара в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД, полностью исключили электротехническую версию, основной остается поджог. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога", - сказал собеседник агентства. По его словам, на поджог указывают показания свидетелей, а также стремительное распространение пожара. Вместе с тем, по словам источника, окончательно причина еще не установлена, "так как предстоит провести большой объем работы".Возгорание на рынке "Синдика"
началось днем 8 октября. К моменту прибытия пожарных площадь пожара уже составляла около тысячи квадратных метров. Очаг пожара возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны. Кроме того, на подземной парковке комплекса под воздействием высоких температур взорвалось несколько автомобилей.
Тушение огня осложнялось его стремительным распространением. Огонь по вентиляционным шахтам вышел на кровлю и в другие помещения общей площадью в 35 тысяч квадратных метров, окончательно пожар удалось потушить лишь спустя два дня
. Продавцы рынка рассказали, что в ТЦ не было полноценной системы пожаротушения
, а часть площади парковки была занята под склады, где хранилось множество пожароопасного материала.