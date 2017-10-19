Тверскую улицу впервые перекроют сразу на три дня в Новый год, чтобы "ярко гулять"

Главную улицу Москвы впервые перекроют на три дня в новогодние праздники. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Было принято решение, что 31 декабря, 1 и 2 января Тверская станет пешеходной. В течение этих трех дней мы будем ярко гулять", - цитирует чиновника РИА "Новости"
.
Праздничный пешеходный маршрут протяженностью 2,6 километра организуют от Триумфальной до Лубянской площади, включая улицу Охотный Ряд и Театральный проезд. Там пройдет более 150 мероприятий - представления по мотивам всемирно известных спектаклей, балетов и опер, танцевальные шоу, интерактивные игры, сообщает РИАМО
.
С 22 декабря по 14 января на 69 столичных площадках развернется традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество", добавляет "Интерфакс"
. В новогоднюю ночь площадки будут работать до 2:00, а в час ночи из тридцати точек по всей Москве запустят салют. Специальную праздничную программу организуют на площадках вдоль Садового кольца. "Большая программа запланирована в наших домах культуры и библиотеках, а со 2 по 8 января все городские музеи будут работать бесплатно", - добавил замглавы департамента культуры Владимир Филиппов.
Ранее Немерюк сообщил, что расходы на новогоднее оформление Москвы "снизится" в этом году до 930 миллионов рублей
. В расчете на одного москвича праздничная программа обойдется в 75 рублей, что "дешевле чашки капучино". Затраты, по его словам, удалось сократить за счет арт-объектов и других декоративных элементов, накопленных за прошедшие годы: их используют в нынешнем новогоднем оформлении.