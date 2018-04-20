Жителей столичного региона предупредили о дожде и порывистом ветре в субботу Рубрики: Погода





Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте столичного главка МЧС: по данным спасателей, вечером 21 апреля ожидается резкое понижение температуры, ночью 22 апреля возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. МЧС рекомендует гражданам, находящимся в доме или в квартире, закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, а также не пользоваться лифтом. Если ветер застал пешехода на улице, рекомендуется немедленно укрыться в подъезде или прочном здании.



Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Также не рекомендуется подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам, держаться подальше от гнилых, старых и одиночно стоящих деревьев. В случае необходимости следует обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101. МЧС Подмосковья предупредило жителей области о дожде и усилении западного ветра с порывами до 25 метров в секунду, которые ожидаются в регионе в субботу, 21 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте столичного главка МЧС: по данным спасателей, вечером 21 апреля ожидается резкое понижение температуры, ночью 22 апреля возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. МЧС рекомендует гражданам, находящимся в доме или в квартире, закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, а также не пользоваться лифтом. Если ветер застал пешехода на улице, рекомендуется немедленно укрыться в подъезде или прочном здании.Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Также не рекомендуется подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам, держаться подальше от гнилых, старых и одиночно стоящих деревьев. В случае необходимости следует обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101.



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