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В столице объявили о начале "дачных" пробок, в пятницу час пик растянется
20 апреля 2018 г. | Время публикации 17:07 | Последние изменения 17:17
Рубрики: Автотранспорт  
 
Теплая погода принесла в Москву традиционные пятничные пробки, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения правительства (ЦОДД) Москвы в пятницу. По прогнозам, 20 апреля вечерний час пик значительно растянется по времени, затруднения будут продолжаться до 21:00 - 22:00.

Дачникам советуют по пятницам выезжать за город до 15:00 или после 22:00, а по субботам - до 9 утра или после 15:00. По оценкам ЦОДД, самая сложная ситуация прогнозируется на трассах, сужающихся после МКАД: Щелковском и Алтуфьевском шоссе, на шоссе Энтузиастов. Серьезные пробки также ожидаются на Рязанском и Мичуринском проспектах, Дмитровском шоссе и Люблинской улице.

В час пик движение также будет затруднено на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область. Возможны затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД. По данным центра, в апреле пятничная нагрузка на Ленинский проспект по направлению в область уже увеличилась на 17 процентов, на Ленинградское шоссе - на 15 процентов.

Между тем прогноз погоды на выходные не слишком располагает к поездкам за город и прогулкам. Росгидромет предупреждает о дождях и сильном ветре до 20-25 метров в секунду в субботу, а в воскресенье похолодает до 3-8 градусов и пройдет мокрый снег. Гидрометцентр России объявил на 21 апреля оранжевый уровень погодной опасности из-за ураганного ветра, МЧС выпустило штормовое предупреждение.
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