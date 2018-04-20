

Дверь подмосковной электрички оторвалась на ходу и задела трех подростков Рубрики: Происшествия





Инцидент произошел с электричкой, следующей по маршруту Москва - платформа 47-й км. Судя по видео, одна из створок еще во время движения держалась на одной петле. При подъезде к платформе она оторвалась, предположительно за что-то зацепившись. По данным



В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подтвердили информацию. "В настоящее время устанавливается состояние пострадавших. В ближайшее время будет решен вопрос о передаче всех материалов по происшествию в органы Следственного комитета", - сообщили







В феврале пассажиры электричек Павелецкого направления жаловались, что поезда ходят с открытыми из-за неисправности дверями, причем с обеих сторон, передает подмосковное



Оторвавшаяся дверь электрички задела трех подростков на подмосковной платформе Томилино Рязанского направления МЖД, молодые люди получили травмы. Об этом сообщает Life со ссылкой на видео очевидца.Инцидент произошел с электричкой, следующей по маршруту Москва - платформа 47-й км. Судя по видео, одна из створок еще во время движения держалась на одной петле. При подъезде к платформе она оторвалась, предположительно за что-то зацепившись. По данным Telegram-канала Mash, серьезных травм никто не получил.В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подтвердили информацию. "В настоящее время устанавливается состояние пострадавших. В ближайшее время будет решен вопрос о передаче всех материалов по происшествию в органы Следственного комитета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.В феврале пассажиры электричек Павелецкого направления жаловались, что поезда ходят с открытыми из-за неисправности дверями, причем с обеих сторон, передает подмосковное "Радио 1" . Температура воздуха в феврале достигала минус 15 градусов, а вагоны были переполнены. В результате пассажирам приходилось мерзнуть в холодных скользких тамбурах. О реакции руководства МЖД на эти сообщения неизвестно.



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