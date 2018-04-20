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Дверь подмосковной электрички оторвалась на ходу и задела трех подростков
20 апреля 2018 г. | Время публикации 19:20 | Последние изменения 19:43
Рубрики: Происшествия  
 
Оторвавшаяся дверь электрички задела трех подростков на подмосковной платформе Томилино Рязанского направления МЖД, молодые люди получили травмы. Об этом сообщает Life со ссылкой на видео очевидца.

Инцидент произошел с электричкой, следующей по маршруту Москва - платформа 47-й км. Судя по видео, одна из створок еще во время движения держалась на одной петле. При подъезде к платформе она оторвалась, предположительно за что-то зацепившись. По данным Telegram-канала Mash, серьезных травм никто не получил.

В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подтвердили информацию. "В настоящее время устанавливается состояние пострадавших. В ближайшее время будет решен вопрос о передаче всех материалов по происшествию в органы Следственного комитета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.



В феврале пассажиры электричек Павелецкого направления жаловались, что поезда ходят с открытыми из-за неисправности дверями, причем с обеих сторон, передает подмосковное "Радио 1". Температура воздуха в феврале достигала минус 15 градусов, а вагоны были переполнены. В результате пассажирам приходилось мерзнуть в холодных скользких тамбурах. О реакции руководства МЖД на эти сообщения неизвестно.

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