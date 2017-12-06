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Дома по программе реновации появятся на месте двух долгостроев
20 апреля 2018 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 16:29
Рубрики: Недвижимость  
 
Дома для переселенцев по программе реновации появятся на месте двух долгостроев на северо-западе столицы. Как рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, которую цитирует "Интерфакс" , речь идет о ветхом административном здании по адресу: Южное Тушино, микрорайон 11, корпус 1, а также об отселенном жилом доме по адресу: улица Лодочная, 11.

"Таких адресов несколько, они включены в постановление номер 708 по стартовым площадкам. Например, в Восточном округе был заброшенный объект, по которому мы принимали решение. Он долго стоял, на его месте уже предусмотрен стартовый дом", - сообщила Княжевская.

В конце прошлого года сообщалось, что один из домов по программе будет построен на месте Ховринской больницы, еще одна стартовая площадка была найдена в районе Метрогородка. Кроме того, инициативу проявляют и местные жители, уже предложившие пять площадок для строительства. "Они приносят свои предложения в префектуры, потом мы с префектурами собираемся, и они нам озвучивают предложения", - сказала глава Москомархитектуры.
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