Радиальные электрички будут перевозить пассажиров на первом этапе запуска МЦД

16 марта 2018 г. Для "наземного метро" Москвы закупят поезда "Иволга" за 25 миллиардов рублей

Первые девять составов будут переданы заказчику в третьем квартале 2018 года, остальные появятся в четвертом квартале года. До конца года планируется начать обкатку поездов первой партии на маршруте Одинцово - Лобня.