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Радиальные электрички будут перевозить пассажиров на первом этапе запуска МЦД
20 апреля 2018 г. | Время публикации 11:12
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Движение по Московским центральным диаметрам на первом этапе будет организовано по смешанному типу - для перевозок, кроме поездов "Иволга", выделят электрички, которые курсируют на разных направлениях Московской железной дороги. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует ТАСС.

"Будет смешанное движение, чтобы ни одна электричка из действующих не отменялась. Это комбинация поездов МЦД и электричек [МЖД]. Поезда будут следовать с интервалом пять-шесть минут в час пик", - сказал он, отметив, что такая схема будет действовать в течение полутора лет. На втором этапе, когда для МЦД построят отдельные пути, на линиях будут курсировать только специально закупленные для них поезда "Иволга".

Напомним, строительство Северо-Западного и Юго-Западного направлений МЦД завершится во второй половине 2019 года. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно. Первыми двумя направлениями МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки.

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