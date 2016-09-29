Среди состоятельных жителей региона вырос спрос на личные бомбоубежища

После удара США по Сирии и слов Дональда Трампа об "умных ракетах" в российских соцсетях принялись обсуждать возможность открытого конфликта США и России. А многие жители Москвы и Подмосковья бросились заказывать личные бомбоубежища, которые пригодятся и в мирное время. Об этом пишет "Комсомольская правда"
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В Москве работают 5 компаний, предлагающих личные "бункеры от любых бед" на загородных участках, рекламируя их каждая в своей манере: "Трамп грозит классными, умными ракетами? Закажите бункер и наплюйте на Трампа!". Другие обещают, что в бункере клиентов "не достанут и инопланетяне" или утверждают, что их бункер станет надежной защитой от грабителей, беспорядков и эпидемий.
Одна из фирм "Бункер Строй" перед подачей заявки предлагает заполнить опросный лист с указанием угрозы, от которой намерен защититься клиент. Цены - от бункеров за полтора миллиона рублей до подземелий за 4 миллиона. По уверениям гендиректора, их бункер даст возможность пережить основные последствия атаки, а в мирное время его можно оформить под кинозал, винный погреб, кальянную, тренажерный зал или сейф. Сейчас спрос на подобные вещи усилился, хотя в 2014 году он был еще выше.
Представитель другой компании рассказал, что 90% заказов в России составляют монолитные бункеры, где монтируются автономные системы вентиляции, фильтрации воздуха, отопления, энергообеспечения и водоснабжения, рассчитанные на две недели пребывания. А среди клиентов встречаются бизнес-вумен или богатые домохозяйки, которые желают иметь в доме надежное укрытие на случай нападения грабителей: хозяйка с детьми забегает в комнату безопасности, откуда связывается с полицией.
По данным журналистов, подобные бункеры есть почти в каждом элитном коттеджном поселке Подмосковья. Специалисты уверяют, что если вы видите группу домов стоимостью выше миллиона долларов каждый, то, скорее всего, под одним из них есть замаскированный вход в защитный бункер. А самое дешевое защитное подземелье предлагают построить за 900 тысяч рублей.
В октябре 2016 года руководство ГУ МЧС заявило о том, что в подземных сооружениях сможет укрыться все население столицы
, однако, по данным экспертов, во всех убежищах могут разместиться от 50 до 100 тысяч человек
, а у города нет достаточного количества контролеров и охранников, чтобы следить за состоянием укрытий. Не стоит надеяться и на метро: по словам диггеров, от ядерного удара оно не спасет, а во время неядерных бомбежек внизу можно провести максимум два-три дня. К тому же большинство столичных укрытий строились еще в 1950-х годах и либо вовсе не подлежат реконструкции, либо сдаются в аренду. Между тем бомбоубежища планируется построить в том числе в кварталах реновации
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