Среди состоятельных жителей региона вырос спрос на личные бомбоубежища

23 марта 2018 г. В столичных кварталах реновации построят бомбоубежища

Директива строительства объектов гражданской обороны в рамках городской застройки остается действующей и будет применена в том числе к кварталам реновации. При этом точное число работающих бомбоубежищ в столице неизвестно.