График отключения горячей воды в Москве скорректировали из-за чемпионата мира по футболу

График летнего отключения горячей воды в Москве скорректирован из-за проведения чемпионата мира по футболу. ПАО "МОЭК" разработало специальную программу работ с учетом зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц, говорится на сайте
организации.
Это позволит "обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону", отметили в пресс-службе. Первые отключения горячей воды начнутся с середины мая, сообщил "Интерфаксу"
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Комсомольская правда"
пишет, что сезон начнется 10 мая, а завершится 25 августа.
МОЭК также запустила информационный сервис
, с помощью которого можно узнать не только дату, но и время отключения и включения горячей воды в доме. В компании напомнили, что горячую воду отключают не более чем на 10 дней. Профилактика затронет более 70 тысяч зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.