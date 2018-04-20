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График отключения горячей воды в Москве скорректировали из-за чемпионата мира по футболу
20 апреля 2018 г. | Время публикации 18:33 | Последние изменения 19:38
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Агентство городских новостей Москва / Никеричев Андрей
График летнего отключения горячей воды в Москве скорректирован из-за проведения чемпионата мира по футболу. ПАО "МОЭК" разработало специальную программу работ с учетом зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц, говорится на сайте организации.

Это позволит "обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону", отметили в пресс-службе. Первые отключения горячей воды начнутся с середины мая, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Комсомольская правда" пишет, что сезон начнется 10 мая, а завершится 25 августа.

МОЭК также запустила информационный сервис, с помощью которого можно узнать не только дату, но и время отключения и включения горячей воды в доме. В компании напомнили, что горячую воду отключают не более чем на 10 дней. Профилактика затронет более 70 тысяч зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.
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