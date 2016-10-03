В Москве отказались запускать подъемник около подъезда для девушки-инвалида

11 апреля 2017 г. Жителей Бутырского района озадачил лифт в подземном переходе, который нужно "бронировать" по телефону

Наземный переход через дорогу на улице Милашенкова исчез после открытия станции метро "Фонвизинская". Теперь единственная возможность пересечь проезжую часть по правилам - это подземный переход, воспользоваться которым по силам не всем.