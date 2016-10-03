NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
апреля
pda
Поиск
Архив

В Москве отказались запускать подъемник около подъезда для девушки-инвалида
20 апреля 2018 г. | Время публикации 15:18 | Последние изменения 15:47
Рубрики: Общество  
 
Жительница столичного района Марфино Дана Шакенова, инвалид первой группы, больше двух лет добивается запуска подъемника для колясок около своего подъезда, пишет портал "Такие дела". Сначала девушка написала жалобу на портал "Наш город". Оказалось, что подъемник не работает из-за бюрократизма: компания-застройщик не указала его в документации, поэтому формально он "ничейный".

Дело дошло до Арбитражного суда, который обязал управляющую компанию "ВК Комфорт" отремонтировать подъемник. Предписание суда было выполнено, но Шакенова так и не смогла воспользоваться лифтом. Управляющий объяснил ей, что "вводить подъемник в эксплуатацию никто не обязан".

"В УК мне пообещали, что пришлют на помощь охранников, но потом сказали: "У нас нет свободных людей, чтобы каждый день к вам туда-сюда бегать. Как хотите, так и спускайтесь", - рассказала девушка. Так как Шакенова живет одна, ей приходится просить о помощи соседей и прохожих. Девушка намерена обратиться в прокуратуру.

Власти Москвы называют поддержку инвалидов одним из приоритетных направлений своей работы. В этом году на создание "комфортной городской среды" для людей с ограниченными возможностями выделено 1,2 миллиарда рублей, говорится на сайте мэрии. По официальным данным, в подъездах домов установлено 3 тысячи подъемников для инвалидов, а в ближайшие два года установят еще 550 таких устройств.

В мэрии утверждают, что городская среда и транспорт становятся все более доступными и комфортными для инвалидов, особое внимание уделяется социально занчимым объетам. На практике все не так радужно. Автомобилисты жалуются на недоступность парковок для инвалидов около больниц и поликлиник. В наземном транспорте забывают о визуальной информации для слабослышащих пассажиров, немало жалоб поступало на Центр мобильности пассажиров, призванный помогать инвалидам в метро.

Пользоваться металлическими спусками в подземных переходах, как выяснили журналисты, под силу только профессиональным каскадерам, но не инвалидам, велосипедистам и мамам с колясками. Лифты тоже не всегда помогают: жители Бутырского района обнаружили, что подъемник в переходе на улице Милашенкова, построенный именно по программе "Доступная среда", нужно заранее "бронировать" по телефону.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Жителей Бутырского района озадачил лифт в подземном переходе, который нужно "бронировать" по телефону
11 апреля 2017 г.
Жителей Бутырского района озадачил лифт в подземном переходе, который нужно "бронировать" по телефону
Наземный переход через дорогу на улице Милашенкова исчез после открытия станции метро "Фонвизинская". Теперь единственная возможность пересечь проезжую часть по правилам - это подземный переход, воспользоваться которым по силам не всем.
5 октября 2017 г.
6 июня 2017 г.
3 октября 2016 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.04.2018   15:42
5
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 20 апреля 2018 г. // Последняя новость 15:18
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>