В Москве отказались запускать подъемник около подъезда для девушки-инвалида

Жительница столичного района Марфино Дана Шакенова, инвалид первой группы, больше двух лет добивается запуска подъемника для колясок около своего подъезда, пишет портал "Такие дела"
. Сначала девушка написала жалобу на портал "Наш город". Оказалось, что подъемник не работает из-за бюрократизма: компания-застройщик не указала его в документации, поэтому формально он "ничейный".
Дело дошло до Арбитражного суда, который обязал управляющую компанию "ВК Комфорт" отремонтировать подъемник. Предписание суда было выполнено, но Шакенова так и не смогла воспользоваться лифтом. Управляющий объяснил ей, что "вводить подъемник в эксплуатацию никто не обязан".
"В УК мне пообещали, что пришлют на помощь охранников, но потом сказали: "У нас нет свободных людей, чтобы каждый день к вам туда-сюда бегать. Как хотите, так и спускайтесь", - рассказала девушка. Так как Шакенова живет одна, ей приходится просить о помощи соседей и прохожих. Девушка намерена обратиться в прокуратуру.
Власти Москвы называют поддержку инвалидов одним из приоритетных направлений своей работы. В этом году на создание "комфортной городской среды" для людей с ограниченными возможностями выделено 1,2 миллиарда рублей, говорится на сайте мэрии
. По официальным данным, в подъездах домов установлено 3 тысячи подъемников для инвалидов, а в ближайшие два года установят еще 550 таких устройств.
В мэрии утверждают, что городская среда и транспорт становятся все более доступными и комфортными для инвалидов, особое внимание уделяется социально занчимым объетам. На практике все не так радужно. Автомобилисты жалуются на недоступность парковок для инвалидов
около больниц и поликлиник. В наземном транспорте забывают о визуальной информации
для слабослышащих пассажиров, немало жалоб поступало на Центр мобильности пассажиров
, призванный помогать инвалидам в метро.
Пользоваться металлическими спусками в подземных переходах, как выяснили журналисты, под силу только профессиональным каскадерам
, но не инвалидам, велосипедистам и мамам с колясками. Лифты тоже не всегда помогают: жители Бутырского района обнаружили, что подъемник в переходе на улице Милашенкова, построенный именно по программе "Доступная среда", нужно заранее "бронировать" по телефону
.