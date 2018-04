В Кремле пообещали изучить видеообращение главы Серпуховского района, которого грозят "переехать катком"

Прибывшие сегодня утром в администрацию Серпуховского района силовики до того дошли в своей наглости, что подбросили в мой кабинет два конверта с подписями и деньгами, в одном - 30 000 рублей, во втором - 150 000 рублей. Причем положили их в большой советский сейф (ключ находился в администрации). В нем хранилась только секретная печать на случай боевых действий. Я этим сейфом не пользовался.

