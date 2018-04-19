В Кремле пообещали изучить видеообращение главы Серпуховского района, которого грозят "переехать катком"

"Я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути. Пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Напомним, Шестун рассказал в видеоролике, что его принуждают уйти в отставку под угрозой конфискации дома, который якобы построен на землях лесного фонда, и возбуждения "заказных" уголовных дел.
По словам главы Серпуховского района, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву не нравится, что Шестун выступает против преобразования района в городской округ и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в прямых выборах в своем районе осенью.
Шестун также обнародовал аудиозаписи разговоров с несколькими людьми: по его словам, это начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, начальник управления "К" ФСБ Иван Ткачев и глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.
Собеседник, которого Шестун представляет как Ткачева, заявил, что чиновника "переедут катком", если он не подаст в отставку. Он привел в пример дела против бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова, экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова.
5 и 9 апреля в администрации Серпуховского района проходили обыски. Правоохранительные органы не давали официальных комментариев об их причине. По неофициальным данным, следственные действия были связаны с земельными махинациями и отмыванием денег через подставной фонд.
Шестун рассказывал, что силовиков интересовали постановления по земле за 2008, 2009 и 2011 годы. Правоохранители также изъяли документы по ЖКХ, спорту и благотворительности и проверяли кадровый состав на наличие "мертвых душ". Шестун связал обыски с тем, что согласовал митинг 14 апреля против мусорных полигонов.
Обыски в администрации также прошли 19 апреля. По словам Шестуна, силовики якобы подбросили ему в кабинет два конверта со 180 тысячами рублей. "Взятка" оказалась в сейфе, где хранилась "только секретная печать на случай боевых действий", рассказал глава района, отметив, что сам он этим сейфом не пользовался.
В группе "Антиполигон Серпухов" в соцсети "ВКонтакте" говорилось, что причиной первых обысков стала поступившая в спецслужбы информация о преступных схемах главы Серпуховского района. "За время нахождения Александра Шестуна у власти его имя не раз фигурировало в различных скандалах и "мутных" историях. Ему приписывают целый ряд махинаций, связанных с землей", - отмечается в посте.
Группа называет Шестуна "королем серпуховских свалок". Утверждается, что в 2012 году чиновник через своих заместителей открыл и расширил полигон "Лесная", а спустя год заключил договор на эксплуатацию полигона "Съяново". Оператор свалки, ныне обанкротившееся ООО "Первая Гильдия", эксплуатировал полигон "с грубейшими нарушениями, что привело к его возгоранию и экологической катастрофе - лес еще долго не сможет восстановиться после разлива губительного фильтрата", сообщается в посте.
В соцсетях также утверждалось, что обыски связаны с возможной причастностью Шестуна к "хищению бюджетных средств, а также к передаче более 50% земель сельскохозяйственного назначения района подконтрольным ему рабочим сети магазинов стройматериалов "Браво" и структурам Бориса Криводубского, который считается правой рукой и "кассиром" Шестуна. Блогеры также писали, что ранее глава района выделил криминальному авторитету Сергею Романову по кличке Граф более 370 гектаров земли в охранной зоне Приокско-Террасного заповедника.
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