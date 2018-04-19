В Кремле пообещали изучить видеообращение главы Серпуховского района, которого грозят "переехать катком"

19 апреля 2018 г. Глава Серпуховского района Подмосковья пожаловался Путину на угрозы от "самых высокопоставленных чиновников"

Александр Шестун заявил, что его шантажируют из-за того, что он выступает против ликвидации района и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в серпуховских выборах.