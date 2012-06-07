

Жители Останкино просят отгородить от автомобилистов целую улицу Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Проблемы начались несколько лет назад, когда вокруг выставочного комплекса создали регулируемую парковку, и обострились после того, как большой паркинг около южного входа ВДНХ закрыли из-за реконструкции. Как рассказал депутат района Останкино Николай Александров, альтернативой ей стала стоянка около Хованского входа на выставку. Однако платить около 1200 рублей за въезд никто не хочет, и автомобилисты ищут места во дворах. "Стоят на газонах, на тротуарах, перекрывают проезды и проходы, мешают не только автомобилистам, живущим в окрестных домах, но и пешеходам, мамам с колясками", - заявляет депутат.



Решение проблемы оказалось радикальным: 18 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям при префектуре Северо-Восточного округа рассмотрела предложение жителей и муниципальных депутатов Останкино о том, чтобы ограничить шлагбаумами проезд по 2-й Останкинской улице, а также превратить улицу в частную дорогу.



Местные жители просят отгородить дома 21, 21а и 25 по 1-й Останкинской улице и дома 2, 4, 8 и 10 по 2-й Останкинской улице. Въезд на территорию школы в доме 23 1-й Останкинской оставят свободным и выделят парковочное место для "выгрузки" детей. К остальным домам просто так подъехать будет нельзя. Пропускать автомобиль гостей или курьерскую доставку будут по звонку в диспетчерскую с домашнего телефона. А резидентные разрешения будут выдавать по более либеральным правилам, чем обычно - прописка в одном из домов и владение автомобилем одновременно не будет обязательным условием. Комиссия префектуры одобрила установку части шлагбаумов.



Между тем один из местных жителей отмечает, что проблему можно было бы решить, введя на улице платную парковку. Однако обслуживание шлагбаумов может обойтись дешевле разрешений, которые к тому же довольно непросто получить. Кроме того, многие местные жители сдают свои квартиры, и арендаторы вряд ли смогут получить разрешения на себя. Еще один вариант решения проблемы - возложить обслуживание дороги на управляющую компанию "огородившихся" домов. Однако готова ли к этому сама компания, неизвестно.



Несколько лет назад похожая ситуация сложилась в Южном Бутово, где улицы Остафьевская и Академика Семенова оказались перекрыты шлагбаумами. Хотя дороги представляли собой кратчайший путь в объезд Калужского шоссе, администрация коттеджного поселка ЖСК "Альфа" Жители 1-й и 2-й Останкинских улиц требуют полностью перекрыть шлагбаумами целую улицу, чтобы отгородиться от автомобилистов, приезжающих по выходным на ВДНХ. Альтернатива в виде платной парковки местных жителей не привлекает, пишет "Московский комсомолец" Проблемы начались несколько лет назад, когда вокруг выставочного комплекса создали регулируемую парковку, и обострились после того, как большой паркинг около южного входа ВДНХ закрыли из-за реконструкции. Как рассказал депутат района Останкино Николай Александров, альтернативой ей стала стоянка около Хованского входа на выставку. Однако платить около 1200 рублей за въезд никто не хочет, и автомобилисты ищут места во дворах. "Стоят на газонах, на тротуарах, перекрывают проезды и проходы, мешают не только автомобилистам, живущим в окрестных домах, но и пешеходам, мамам с колясками", - заявляет депутат.Решение проблемы оказалось радикальным: 18 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям при префектуре Северо-Восточного округа рассмотрела предложение жителей и муниципальных депутатов Останкино о том, чтобы ограничить шлагбаумами проезд по 2-й Останкинской улице, а также превратить улицу в частную дорогу.Местные жители просят отгородить дома 21, 21а и 25 по 1-й Останкинской улице и дома 2, 4, 8 и 10 по 2-й Останкинской улице. Въезд на территорию школы в доме 23 1-й Останкинской оставят свободным и выделят парковочное место для "выгрузки" детей. К остальным домам просто так подъехать будет нельзя. Пропускать автомобиль гостей или курьерскую доставку будут по звонку в диспетчерскую с домашнего телефона. А резидентные разрешения будут выдавать по более либеральным правилам, чем обычно - прописка в одном из домов и владение автомобилем одновременно не будет обязательным условием. Комиссия префектуры одобрила установку части шлагбаумов.Между тем один из местных жителей отмечает, что проблему можно было бы решить, введя на улице платную парковку. Однако обслуживание шлагбаумов может обойтись дешевле разрешений, которые к тому же довольно непросто получить. Кроме того, многие местные жители сдают свои квартиры, и арендаторы вряд ли смогут получить разрешения на себя. Еще один вариант решения проблемы - возложить обслуживание дороги на управляющую компанию "огородившихся" домов. Однако готова ли к этому сама компания, неизвестно.Несколько лет назад похожая ситуация сложилась в Южном Бутово, где улицы Остафьевская и Академика Семенова оказались перекрыты шлагбаумами. Хотя дороги представляли собой кратчайший путь в объезд Калужского шоссе, администрация коттеджного поселка ЖСК "Альфа" отказалась открывать шлагбаумы , боясь нашествия автомобилистов. Дело рассматривалось в судах различных инстанций, но шлагбаумы, несмотря на давние требования и иски жителей деревни Потапово и нескольких садовых товариществ, не сняты до сих пор.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 июня 2012 г. Жители Южного Бутово перекрыли дорогу автомобилям, направив их в пробку

Дачники садового товарищества "Язово" намерены перекрыть путь, соединяющий Варшавское и Калужское шоссе. Они заявляют, что устали от плотного потока транспорта. Для автовладельцев же это единственный способ избежать пробок.



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