Жителей Химок встревожили гигантские очереди мусоровозов к закрытому шесть лет назад полигону "Левобережный"

Жители подмосковных Химок и Долгопрудного опасаются, что местный полигон твердых бытовых отходов "Левобережный", закрытый в 2012 году, снова начнет принимать мусор. Такие слухи появились после обострения ситуации вокруг свалки "Ядрово" в Волоколамском районе, а в апреле жители стали замечать у ворот "Левобережного" очереди из мусоровозов и жаловаться на неприятный запах.
Портал Activatica.org рассказывает о "панических" сообщениях из населенных пунктов по соседству с полигоном. "Жители Левобережного в шоке, так как жилой квартал находится в 750 метрах от свалки", - цитирует издание. Люди пишут о десятках машин на въезде и публикуют видео в доказательство. Официальных комментариев пока не поступало.
Полигон "Левобережный" закрылся шесть лет назад, этому предшествовали многочисленные протесты. После одной из акций был жестоко избит эколог Константин Фетисов: ему проломили череп бейсбольными битами, причем били так, что один из снарядов сломался, писали СМИ. Фетисов больше месяца находился в коме, затем долго восстанавливался. Следствие признало организатором покушения чиновника химкинской администрации Андрея Чернышева.
С 2008 по 2012 год отходы на полигоне "Левобережный" размещались в нарушение всех природоохранных норм и правил. В итоге там скопилось более 40 миллионов тонн мусора. После того, как в ситуацию вмешалось Минприроды, мусор продолжали свозить на полигон с тыльной стороны. В разное время свалку хотели превратить в горнолыжный курорт, завод по переработке отходов или асфальтовый завод, но проекты постоянно сталкивались с экологическими проблемами, длительной окупаемостью и недовольством граждан.
В начале 2016 года стало известно, что "Промышленная компания "Эко", которая занимается рекультивацией мусорных полигонов, предложила правительству Московской области построить на месте "Левобережного" мемориальный парк с кладбищем и воинскими захоронениями. Авторы проекта объяснили, что он может стать "зоной притяжения для патриотического воспитания молодежи".
Министр экологии Подмосковья Александр Коган тогда заверил, что власти "сразу отказали" инвестору. По его словам, рассматривается четыре проекта использования территории, включая экстрим-парк и горнолыжный спуск. Год спустя в минэкологии региона сообщили, что инвестор построит на месте полигона "объекты социальной инфраструктуры".
Рекультивацию "Левобережного" стоимостью около 1,5 миллиарда рублей планировалось начать в 2017 году, но до сих пор никакие работы там не ведутся, пишет издание "Кода". В некоторых местах свалка успела порасти травой, а опасный фильтрат - "черная дурно пахнущая жижа" - после дождя вытекает на остановку общественного транспорта на улице Совхозной.
Зимой участники инициативной группы Левобережного поднимались на полигон с разрешения властей и под расписку об ответственности за свое здоровье (находиться там можно только в респираторе). По словам жителей, на свалке идут некие внутренние процессы - гора теплая, от нее поднимался пар. Кроме того, тело полигона постепенно "сползает" в сторону реки Бусинки, рассказал порталу гендиректор компании "Спецгеоэкология", разрабатывающей проекты рекультивации полигонов ТБО, Борис Трушин. Туда же стекает и часть фильтрата.
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