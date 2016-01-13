Жителей Химок встревожили гигантские очереди мусоровозов к закрытому шесть лет назад полигону "Левобережный"

13 января 2016 г. Крупнейшую свалку в Химках хотят превратить в мемориальный парк с кладбищем

Компания "Эко", которая занимается рекультивацией мусорных полигонов, предложила правительству области возвести мемориал на месте полигона "Левобережный", закрытого в 2012 году. Вокруг мемориала также устроят колумбарий.