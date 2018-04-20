

Сторонники Навального уведомили мэрию Москвы о шествии и митинге 5 мая Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Шествие планируется провести от площади Тверская Застава до Охотного Ряда, дом 2. Согласно уведомлению, акция пройдет с 14:00 до 18:00. Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов уточнил



Заявленное числ участников - 15 тысяч человек. Уведомление в мэрию подано от имени юриста ФБК Любови Соболь. Официальный представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова сообщила, что уведомление будет рассмотрено "в соответствии с законодательством - в течение трех рабочих дней".



Ранее в апреле Навальный анонсировал общероссийскую акцию под лозунгом



В связи с этим оппозиционер призывает миллионы россиян, которые не голосовали за Путина или проигнорировали выборы президента, за два дня до инаугурации выйти на улицы своих городов протестовать "против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония", "за право быть гражданами своей страны".



"У нас позитивная повестка: оставить интернет в покое, распустить Роскомнадзор, перестать сажать людей за лайки и репосты. Тогда IT-сфера будет приносить много денег в экономику и карманы граждан. И если Путин намерен уничтожать интернет дальше (а он намерен), то пусть он видит, что это происходит вопреки воле миллионов. Надо выйти 5 мая на улицы и сказать об этом", - написал Навальный в своем Московский штаб оппозиционера Алексея Навального подал уведомление в мэрию о проведении шествия и митинга 5 мая, приуроченных к инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в Twitter и других социальных сетях штаба.Шествие планируется провести от площади Тверская Застава до Охотного Ряда, дом 2. Согласно уведомлению, акция пройдет с 14:00 до 18:00. Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов уточнил "Интерфаксу" , что участники шествия намерены пройти от площади Тверская Застава по проезжей части улиц 1-й Тверской-Ямской и Тверской, а митинг планируется провести на Манежной площади.Заявленное числ участников - 15 тысяч человек. Уведомление в мэрию подано от имени юриста ФБК Любови Соболь. Официальный представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова сообщила, что уведомление будет рассмотрено "в соответствии с законодательством - в течение трех рабочих дней".Ранее в апреле Навальный анонсировал общероссийскую акцию под лозунгом "Путин нам не царь" . По мнению Навального, Путин считает, что прошедшие выборы наделили его "царскими полномочиями", и "намеревается управлять Россией как личной собственностью в интересах своих, своей семьи и узкой правящей группы".В связи с этим оппозиционер призывает миллионы россиян, которые не голосовали за Путина или проигнорировали выборы президента, за два дня до инаугурации выйти на улицы своих городов протестовать "против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония", "за право быть гражданами своей страны"."У нас позитивная повестка: оставить интернет в покое, распустить Роскомнадзор, перестать сажать людей за лайки и репосты. Тогда IT-сфера будет приносить много денег в экономику и карманы граждан. И если Путин намерен уничтожать интернет дальше (а он намерен), то пусть он видит, что это происходит вопреки воле миллионов. Надо выйти 5 мая на улицы и сказать об этом", - написал Навальный в своем блоге



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