Пилотный проект бесстанционного велопроката запустят в столице после ЧМ-2018

8 апреля 2018 г. Столичные власти разработают нормативы для велосипедистов

В департаменте транспорта намерены изменить нормативы проектирования, "вписав" туда велодорожки, расширить сеть велостанций и создать новые виды проката. Эксперты отмечают необходимость дальнейшего развития велоинфраструктуры.