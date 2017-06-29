Пилотный проект бесстанционного велопроката запустят в столице после ЧМ-2018

Москвичи и гости столицы смогут воспользоваться первыми велосипедами без парковочных станций после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует ТАСС.
"Мы после чемпионата мира сделаем тестовый запуск. Мы против хаотичного разбрасывания велосипедов по Москве, с помощью системы ГЛОНАСС хотели бы определить, где надо завершать сессию и оставлять велосипед", - сказал он. Кроме того, после чемпионата в Москве заработает сервис с поминутной арендой электросамокатов. По словам Ликсутова, прокатом электросамокатов хотят заниматься каршеринговые компании, а фирма "Делимобиль" уже зарегистрировала бренд "Делисамокат".
Ранее китайская компания Ofo заявила о планах по запуску бесстанционного велопроката в Москве. Система заработает без парковочных станций, брать и возвращать велосипеды пользователи будут в специальных зонах, а искать свободное транспортное средство при помощи мобильного приложения. Велосипеды будут оснащены системами геолокации GPS и ГЛОНАСС.
Напомним, в этом году в столице появится 430 станций велопроката
со 4,3 тысячами велосипедов, включая электровелосипеды. Кроме того, столичные власти заявили о намерении скорректировать нормативы проектирования
, "вписав" туда велодорожки, расширить сеть велостанций и создать новые виды проката.
Москвичи, со своей стороны, отмечают, что даже летом не удается в полной мере получить удовольствие от велосипедных прогулок. Улицы в центре города и любимые веломаршруты в самый разгар сезона из года в год перекапывают
, обустроенные велодорожки неожиданно исчезают
, а полосы на обочинах дороги не защищают велосипедистов от автомобилей.