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Резкое похолодание и ураганный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье
20 апреля 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Оранжевый уровень опасности погоды объявлен в Москве и Подмосковье 21 апреля из-за ураганного ветра, сообщает Гидрометцентр. Оранжевый уровень означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В субботу в Москве течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 10-15 м/с, при порывах - до 20-25 м/с. По предварительным данным, такая же ветреная погода сохранится и в ночь на воскресенье, днем 22 апреля порывы ветра ослабнут до 13-18 м/с.

В ночь на субботу ожидается облачность и небольшой, а местами и умеренный дождь. Температура воздуха в столице опустится до 6-8 градусов, а в Подмосковье похолодает до 4-9 градусов. Днем дождь усилится, температура при этом составит 15-17 градусов, а по области - до 13-18 градусов.

В ночь на воскресенье похолодает до 1-3 градусов, днем будет не выше 5-7. По прогнозу Росгидромета, интенсивность осадков снизится до "небольших", но помимо дождя в течение суток возможен мокрый снег. По расчетам синоптиков, за выходные в Москве выпадет около четверти апрельской нормы осадков.
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