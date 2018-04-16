В столице задержан подозреваемый в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин Рубрики: Происшествия





"Оперативниками столичной полиции задержан 29-летний житель Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления", - сказал собеседник агентства.



Напомним, камеру должны были отреставрировать



По словам охранников, камеру забрали другие реставраторы: "Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули "Поехали!" и были таковы". Документы при этом охранники не проверяли. В пресс-службе московского музея космонавтики подтвердили факт кражи, уточнив, что камера находилась на временном учете и не принадлежала музею. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже сурдокамеры, в которой, возможно, тренировался Юрий Гагарин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве."Оперативниками столичной полиции задержан 29-летний житель Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления", - сказал собеседник агентства.Напомним, камеру должны были отреставрировать ко Дню космонавтики и провести экспертизу, дабы установить факт тренировки в ней "первого отряда" советских космонавтов. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино, а в начале апреля вернулся за камерой, но найти ее не смог.По словам охранников, камеру забрали другие реставраторы: "Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули "Поехали!" и были таковы". Документы при этом охранники не проверяли. В пресс-службе московского музея космонавтики подтвердили факт кражи, уточнив, что камера находилась на временном учете и не принадлежала музею. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 апреля 2018 г. В Москве украли сурдокамеру, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин

Мастер забрал камеру, подлинность которой планировалось проверить с помощью экспертизы, из музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино. Позднее охранники заявили, что камеру забрали другие реставраторы.

