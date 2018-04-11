Блогер Варламов намерен участвовать в выборах мэра Москвы: ВИДЕО

Блогер Илья Варламов сообщил о планах баллотироваться в мэры Москвы. "В сентябре будут выборы, и у оппозиции нет определенности. По крайней мере, неизвестно о каких-либо сильных кандидатах", – заявил он в ролике, выложенном на YouTube. По словам Варламова, альтернативы действующему мэру Москвы Сергею Собянину нет, но можно использовать выборы для того, чтобы донести свои идеи.
Объявив об участии в выборах, Варламов представил и концепцию своей предвыборной программы "Радикальный урбанизм". В ее рамках блогер предлагает открыть Кремль для свободного посещения и перекрасить его в белый цвет. Он также предлагает развивать общественный транспорт, прежде всего трамваи и троллейбусы, и способствовать передвижению по городу на велосипедах.
Кроме того, в Москве предлагается ликвидировать служебные парковки, ввести платный въезд в центр города, а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением автомобилей жителей центра города, такси и общественного транспорта. Некоторые объекты, такие, как памятник Петру I и торговый центр "Атриум", предлагается снести, а также повторно реконструировать Садовое кольцо и засадить его деревьями.
Отдельный пункт предвыборной программы посвящен московским заборам. Варламов предлагает демонтировать большинство заборов в городе. "Весь центр постоянно перекрыт. К реальной безопасности это не имеет отношения", – заявил он. Крыши московских домов Варламов предложил превратить в места отдыха горожан, а подвалы отдать для хранения вещей, например колясок.
Ранее о намерении участвовать в выборах в Москве заявили три представителя либеральной оппозиции: глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, экс-депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков и глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.
Гудков в феврале заявлял, что рассчитывает на поддержку "Яблока", но затем объявил о создании Партии перемен. Яшин объявил о выдвижении на прошлой неделе, сказав, что хочет "остановить Собянина и "Единую Россию". Он также предложил провести праймериз и выбрать единого кандидата от "демократического движения". Однако в итоге "Яблоко", Гудков и Яшин заявили о планах провести свои праймериз, но при этом не готовы принимать участия в праймериз конкурентов из-за несогласия с правилами их проведения.
При этом достаточным числом муниципальных депутатов для регистрации кандидата в мэры располагает лишь "Единая Россия". Хотя на прошлых выборах Собянин призвал муниципальных депутатов поддержать выдвижение Алексея Навального, в конце прошлого года секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский заявил, что партия намерена сохранить монополию на муниципальный фильтр, и депутаты не будут голосовать за "либералов-белоленточников". Как сообщил заместитель секретаря московского отделения Олег Смолкин, решение о том, кому из оппозиционных кандидатов помогать с подписями, примут позже.
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