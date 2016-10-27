Житель Подмосковья умер, прождав медицинскую помощь 2,5 часа

28 марта 2017 г. Следователи и Депздрав проверяют жалобу на врачей скорой, которые отказались нести пациента с инфарктом

Жене умирающего посоветовали обратиться к дворнику или соседям, чтобы донести пациента на носилках до медицинского автомобиля. Затем ей запретили сопровождать мужа до больницы на скорой. Мужчина по дороге впал в кому и умер.