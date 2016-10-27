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Житель Подмосковья умер, прождав медицинскую помощь 2,5 часа
20 апреля 2018 г. | Время публикации 12:51 | Последние изменения 13:47
Рубрики: Происшествия  
 
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после смерти мужчины, не дождавшегося медицинской помощи, сообщает сайт регионального главка Следственного комитета. 20 февраля житель Дзержинска Люберецкого района пожаловался жене на резкие боли в груди. Она вызвала скорую, но ей заявили, что свободных машин нет, поэтому в ближайшее время врачи не приедут.

Прождав не менее полутора часов и видя, что состояние мужа "ухудшается на глазах", женщина сама повезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы, говорится в сообщении. Но и там все врачи оказались заняты. Только через час мужчину вызвали в кабинет на ЭКГ: выяснилось, что у него предынфарктное состояние.

По пути в реанимацию пациент скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей". Из больницы изъята вся необходимая медицинская документация, включая медицинскую карту погибшего.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей больницы и скорой помощи, сотрудников допросят. Специальная комиссия проведет экспертизу качества оказания медицинских услуг.

В марте прошлого года следствие проводило проверку в отношении сотрудников скорой, отказавшихся перенести на носилках 61-летнего пациента с инфарктом. В итоге он поступил в больницу уже в коме и там скончался. Жена погибшего впоследствии рассказывала журналистам, что медики также потеряли время при оказании первой помощи ее мужу на дому, так как начали делать ненужные процедуры. Об итогах проверки СК не сообщалось.
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