Ярмарки выходного дня открылись в столице после зимнего перерыва

С 20 апреля в столице возобновили работу 102 ярмарки выходного дня, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Его цитирует "Интерфакс"
.
"Ярмарки будут работать с 8:00 до 20:00 с пятницы по воскресенье практически до Нового года. Сейчас предлагается в основном продукция урожая прошлого года, хотя есть и тепличная продукция. Всего более 50 регионов представили свою продукцию на прилавках", - сказал он, добавив, что в прошлом году ярмарки выходного дня в столице посетили более 7 миллионов человек, было продано более 38 тысяч тонн продукции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на ярмарках также появятся "удобные места для горожан с инвалидностью и пенсионеров". Как пояснили ТАСС в департаменте торговли и услуг Москвы, на каждой ярмарке будет выделяться одно торговое место, где пенсионеры и горожане с ограниченными возможностями здоровья смогут продавать урожай, выращенный ими на собственном огороде.
Между тем фермерам, решившим продавать продукцию в столице, по-прежнему приходится несладко: несмотря на компьютеризацию подачи заявок, перекупщики нашли новый способ получения бесплатных мест на ярмарках выходного дня. Они используют робот-программы
, позволяющие подать заявку автоматически за несколько минут до того, как доступ получат рядовые предприниматели. Обычным же предпринимателям доступ в систему на это время запрещен.