Елочные базары открылись в центре столицы Городская инфраструктура Рубрики: Праздники

Moscow-Live.ru



Отечественные елки в среднем будут стоить по 800 рублей за один метр. Заграничная метровая елочка будет стоить от трех тысяч рублей. На базарах также можно будет приобрести пихты, сосны, лапник и саженцы хвойных деревьев.



Торговые точки во всех округах Москвы оформлены в едином стиле, утвержденном Москомархитектурой. Их можно узнать по ограждению, по форме напоминающему ель, а также вывеске "Елочный базар". Больше всего базаров работает на западе, юге и юго-западе Москвы. А в центре столицы работают пять базаров.



Власти напоминают, что оборудование елочных базаров должно включать ограждение, освещение и праздничное оформление. Каждый легальный елочный базар должен разместить вывеску с указанием организационно-правовой формы и юридического адреса организации, предоставить площадку для осмотра и выбора елок, разместить информацию о режиме работы елочного базара, прайс-лист, книгу отзывов и предложений и контрольно-кассовую технику, а также средства пожаротушения.



В среду, 20 декабря, в Москве начинают работать около 200 елочных базаров, где будут продаваться елки из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, а также из Дании. Купить праздничное дерево можно будет вплоть до 31 декабря, сообщает агентство "Москва" Отечественные елки в среднем будут стоить по 800 рублей за один метр. Заграничная метровая елочка будет стоить от трех тысяч рублей. На базарах также можно будет приобрести пихты, сосны, лапник и саженцы хвойных деревьев.Торговые точки во всех округах Москвы оформлены в едином стиле, утвержденном Москомархитектурой. Их можно узнать по ограждению, по форме напоминающему ель, а также вывеске "Елочный базар". Больше всего базаров работает на западе, юге и юго-западе Москвы. А в центре столицы работают пять базаров.Власти напоминают, что оборудование елочных базаров должно включать ограждение, освещение и праздничное оформление. Каждый легальный елочный базар должен разместить вывеску с указанием организационно-правовой формы и юридического адреса организации, предоставить площадку для осмотра и выбора елок, разместить информацию о режиме работы елочного базара, прайс-лист, книгу отзывов и предложений и контрольно-кассовую технику, а также средства пожаротушения.



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