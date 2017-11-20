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Елочные базары открылись в центре столицы
20 декабря 2017 г. | Время публикации 12:40
Рубрики: Праздники, Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В среду, 20 декабря, в Москве начинают работать около 200 елочных базаров, где будут продаваться елки из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, а также из Дании. Купить праздничное дерево можно будет вплоть до 31 декабря, сообщает агентство "Москва".

Отечественные елки в среднем будут стоить по 800 рублей за один метр. Заграничная метровая елочка будет стоить от трех тысяч рублей. На базарах также можно будет приобрести пихты, сосны, лапник и саженцы хвойных деревьев.

Торговые точки во всех округах Москвы оформлены в едином стиле, утвержденном Москомархитектурой. Их можно узнать по ограждению, по форме напоминающему ель, а также вывеске "Елочный базар". Больше всего базаров работает на западе, юге и юго-западе Москвы. А в центре столицы работают пять базаров.

Власти напоминают, что оборудование елочных базаров должно включать ограждение, освещение и праздничное оформление. Каждый легальный елочный базар должен разместить вывеску с указанием организационно-правовой формы и юридического адреса организации, предоставить площадку для осмотра и выбора елок, разместить информацию о режиме работы елочного базара, прайс-лист, книгу отзывов и предложений и контрольно-кассовую технику, а также средства пожаротушения.

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Среда, 20 декабря 2017 г. // Последняя новость 12:40
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