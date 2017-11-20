Памфилова попросила главу СК "довести до ума" расследование фальсификаций на выборах-2016 в Мытищах Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Не так давно Элла Александровна Памфилова направила все материалы, касающиеся этой истории, на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело по фактам возможного нарушения закона" , - рассказал сегодня на заседании Центризбиркома Николай Левичев, сотрудник ЦИК.



Сама Памфилова, в свою очередь, отметила, что прокуратура Московской области по факту нарушений в Мытищах не сделала ничего, "фактически просто закрыла глаза". Она выразила надежду на то, что Следственный комитет "доведет до ума эту ситуацию".



Напомним, автор масштабного расследования "Новой газеты" Татьяна Юрасова, как член одной из избирательных комиссий, смогла сравнить копию протокола, полученного на участке, с итоговыми данными в ГАС "Выборы". В результатах она заметила расхождение: партии "Яблоко" и "Российская партия пенсионеров за справедливость" потеряли по 20 голосов, "Коммунисты России" - 10 голосов, а ЕР, напротив, эти 50 голосов заполучила.



Вместе с наблюдателем от "Справедливой России" Анастасией Генерозовой они решили сравнить копии протоколов, полученные несколькими наблюдателями с других участков. Оказалось, что картина везде одна и та же: у несистемных партий голоса убывают, у "Единой России" прибывают, а системные партии КПРФ, ЛДПР и "Справедливую Россию" - почти не трогают. Причем чаще подлог встречается на выборах в Госдуму, но и в Мособлдуму - тоже был.



Благодаря секретарю Мытищинского горкома КПРФ Валерию Сергееву, Юрасовой удалось получить доступ к протоколам, принесенным наблюдателями от коммунистической партии - "кипа бумаг сантиметров 30". Все протоколы, которые удалось заполучить "Новой газете", редакция открыла для свободного скачивания. Судя по ним, "Единая Россия" заполучила почти 2 тысячи приписанных голосов, пока все остальные партии их теряли. Больше всего голосов отняли у "Яблока", а также у "пенсионеров". "На выборах в Госдуму итоги голосования подтасовали на двух из каждых трех участков, а на выборах в Мособлдуму - на каждом третьем", - резюмировала Юрасова.



Издание при этом отмечало, что "Единая Россия" побеждала бы в этом городе и без манипуляций, однако не набрала бы столь убедительных процентов. Фальсификации могли проводиться в угоду конкретно губернатору Московской области Андрею Воробьеву, его администрации или Мособлизбиркому, чтобы те могли отчитаться перед Кремлем о высоком уровне поддержки партии в регионе. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в связи со скандальной историей на выборах в Госдуму в Мытищах в сентябре 2016 года. Как сообщала "Новая газета" , сразу 68 председателей избиркомов в этом подмосковном городе тогда переписали результаты голосования в пользу "Единой России". Масштабы нарушений были таковы, что Мытищи получили звание "всероссийской столицы фальсификаций"."Не так давно Элла Александровна Памфилова направила все материалы, касающиеся этой истории, на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело по фактам возможного нарушения закона" , - рассказал сегодня на заседании Центризбиркома Николай Левичев, сотрудник ЦИК.Сама Памфилова, в свою очередь, отметила, что прокуратура Московской области по факту нарушений в Мытищах не сделала ничего, "фактически просто закрыла глаза". Она выразила надежду на то, что Следственный комитет "доведет до ума эту ситуацию".Напомним, автор масштабного расследования "Новой газеты" Татьяна Юрасова, как член одной из избирательных комиссий, смогла сравнить копию протокола, полученного на участке, с итоговыми данными в ГАС "Выборы". В результатах она заметила расхождение: партии "Яблоко" и "Российская партия пенсионеров за справедливость" потеряли по 20 голосов, "Коммунисты России" - 10 голосов, а ЕР, напротив, эти 50 голосов заполучила.Вместе с наблюдателем от "Справедливой России" Анастасией Генерозовой они решили сравнить копии протоколов, полученные несколькими наблюдателями с других участков. Оказалось, что картина везде одна и та же: у несистемных партий голоса убывают, у "Единой России" прибывают, а системные партии КПРФ, ЛДПР и "Справедливую Россию" - почти не трогают. Причем чаще подлог встречается на выборах в Госдуму, но и в Мособлдуму - тоже был.Благодаря секретарю Мытищинского горкома КПРФ Валерию Сергееву, Юрасовой удалось получить доступ к протоколам, принесенным наблюдателями от коммунистической партии - "кипа бумаг сантиметров 30". Все протоколы, которые удалось заполучить "Новой газете", редакция открыла для свободного скачивания. Судя по ним, "Единая Россия" заполучила почти 2 тысячи приписанных голосов, пока все остальные партии их теряли. Больше всего голосов отняли у "Яблока", а также у "пенсионеров". "На выборах в Госдуму итоги голосования подтасовали на двух из каждых трех участков, а на выборах в Мособлдуму - на каждом третьем", - резюмировала Юрасова.Издание при этом отмечало, что "Единая Россия" побеждала бы в этом городе и без манипуляций, однако не набрала бы столь убедительных процентов. Фальсификации могли проводиться в угоду конкретно губернатору Московской области Андрею Воробьеву, его администрации или Мособлизбиркому, чтобы те могли отчитаться перед Кремлем о высоком уровне поддержки партии в регионе.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 декабря 2016 г. "Новая газета" раскрыла подтасовку в пользу ЕР на сентябрьских выборах в Мытищах

Как выяснило издание, фальсификации на выборах в Госдуму в Мытищах происходили на двух из каждых трех участков, в Мособлдуму - на каждом третьем. Все приписанные голоса доставались "Единой России", а отнимались у несистемных партий.

