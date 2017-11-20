"Архнадзор" опубликовал список московских зданий-памятников, не переживших 2017 год (ФОТО)

Жители столицы год за годом вынуждены мириться с масштабными архитектурными потерями, которые происходят по вине чиновников или нерадивых застройщиков. Текущий год не стал исключением. Согласно исследованию активиста движения "Архнадзор" Андрея Новичкова, результатами которого он делится на своей странице в Facebook
, с января в Москве были полностью или частично снесены 15 исторических зданий. Ниже приведен список этих памятников в хронологическом порядке их уничтожения.
1. В январе 2017 года компания-застройщик без разрешительных документов на работы начала снос здания XIX века по адресу: Большой Николоворобинский переулок, дом 9, строение 5. Согласно решению комиссии по вопросам градостроительной деятельности при правительстве Москвы, данный объект подлежал сохранению. Активисты "Архнадзора" привлекли к происходящему полицию, однако снос здания удалось лишь отсрочить до марта.
2. В феврале 2017 года, опять без получения каких-либо согласований, начался демонтаж Доходного дома купеческой вдовы К. В. Кирхгоф, возведенный в 1892 году по проекту архитектора А. В. Красильникова. По словам Новичкова, от здания, обладающего статусом ценного градоформирующего объекта, к настоящему моменту сохранилась лишь фасадная стена.
3. В начале марта ради строительства многоэтажного жилого комплекса сносят один из последних сохранившихся деревянных домов XIX века села Черкизово по адресу: Лермонтовская улица, 17, строение 5.
4. Спустя 10 дней уничтожен последний деревянный дом XIX века бывшего села Алексеевское (Староалексеевская улица, 24). Несмотря на большую историку-культурную ценность строения, чиновники предпочли увидеть на его месте крупный гостиничный комплекс.
5. Примерно тогда же начался снос здания фабрики купца Григорьева
на Большой Андроньевской улице. Все работы производились в нарушение закона, поскольку у здания были выявлены признаки объекта культурного наследия. Застройщику неоднократно выдавались предписания приостановить работу, но все они игнорировались. В майские праздники здание было разрушено окончательно.
6. Утром 6 мая под прикрытием ЧОПовцев начинается снос главного дома усадьбы Неклюдовой
на Малой Бронной, дом 15Б. Постройка являлась исторически ценным градоформирующим объектом, а потому законодательство запрещало ее демонтаж. Застройщику это не помешало.
7. Сразу после майских праздников на улице Покровка начался демонтаж доходного дома губернатора Тверской губернии П. Д. Ахлестышева, построенный в 1830 году. Сейчас работы на объекте приостановлены, но рабочие уже успели демонтировать весь второй этаж.
8. 16 мая экскаваторы сравняли с землей дом потомственного почетного гражданина С. Н. Колобашкина, построенный в конце XIX века. На его месте (Пожарский переулок, дом 5/1) запланировано строительство офисно-жилого комплекса с подземной парковкой.
9. Ради строительства новой многоэтажки 16 мая снесли главный дом жены титулярного советника М. А. Зиминой. Вместе с домом Колобашкина два этих здания
представляли собой ансамбль жилой застройки XIX - начала XX века заповедной зоны Остоженки.
10. В конце мая экскаватором начали сносить доходный дом начала XX века на Большой Спасской улице, 37. Работы приостановил прибывший на место инспектор ОАТИ, однако в начале июня здание снесли до основания. Там появится многоквартирный жилой дом по заказу мэрии.
11. 26 июня начинается снос ДК Серафимовича
, несмотря на масштабные протесты градозащитников и местных жителей. Власти неоднократно приостанавливали работы, но когда зданию отказали в присвоении статуса памятника, его снесли окончательно. На месте конструктивистского здания возведут многофункциональный комплекс с жильем и офисами.
12. В июле 2017 года снесен остановочный павильон по адресу: проезд Энтузиастов, дом 23. Он появился там в 1940 году и высоко ценился архитекторами.
13. ОАО "Российские железные дороги" в августе полностью демонтировали павильон железнодорожного вокзала "Рабочий поселок", находившийся под государственной охраной как объект культурного наследия. По данному факту было возбуждено административное дело, но эффективность подобных процессов, мягко говоря, сомнительна.
14. 30 сентября начался снос
корпусов Научно-исследовательского химико-фармацевтического института, построенных в 1929 году по проекту архитектора Д. М. Иофана. Ручная разборка там продолжается до сих пор. "На освобождаемой территории застройщик намерен построить гостиничный комплекс с апартаментами и подземной стоянкой", - отметил Новичков.
15. В октябре 2017 года градозащитники заявили об уничтожении дома Михоэлса XIX века архитектора В. Мясникова. Сейчас у здания сохранился только фасад, за которым ведется строительство еще одной многоэтажки.