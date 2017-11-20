"Архнадзор" опубликовал список московских зданий-памятников, не переживших 2017 год (ФОТО)

18 мая 2017 г. Комиссия ОП РФ обратится в прокуратуру по факту сноса дома на Малой Бронной

В Общественной палате полагают, что снос дома на улице Малая Бронная был осуществлен в результате подлога и халатности чиновников и намерены обратиться в Генеральную прокуратуру. Этот вопрос также поднимут на митинге 27 мая.