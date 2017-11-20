Помощник прокурора, ездивший по Москве с наркотиками, отделался штрафом в 30 тысяч рублей Рубрики: Криминал

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Как следует из материалов дела, вечером 24 сентября патруль ДПС района Измайлово остановил автомобиль Audi A1 под управлением Платонова. Инспекторы заподозрили водителя в употреблении запрещенных веществ, однако от прохождения медосвидетельствования тот отказался. Во время проверки документов сотрудники ГИБДД заметили в салоне машины и на личных вещах водителя следы порошкообразного вещества, из машины изъяты две таблетки с наркотическим веществом MDMA и сверток с порошком амфетамина, а также различные трубки и приборы, "приспособленные для употребления наркотических средств и психотропных веществ".



Суд назначил Платонову, который признал вину и раскаялся, наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены данные о личности подсудимого и наличие у него на иждивении нетрудоспособных родных. Между тем санкции по статье, в нарушении которой был обвинен чиновник, предусматривают лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.



Измайловский суд Москвы вынес приговор прокурорскому работнику, ездившему по столице с коллекцией синтетических наркотиков. Бывший помощник прокурора Люберец 31-летний Илья Платонов признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере). Об этом сообщает портал Legal Report Как следует из материалов дела, вечером 24 сентября патруль ДПС района Измайлово остановил автомобиль Audi A1 под управлением Платонова. Инспекторы заподозрили водителя в употреблении запрещенных веществ, однако от прохождения медосвидетельствования тот отказался. Во время проверки документов сотрудники ГИБДД заметили в салоне машины и на личных вещах водителя следы порошкообразного вещества, из машины изъяты две таблетки с наркотическим веществом MDMA и сверток с порошком амфетамина, а также различные трубки и приборы, "приспособленные для употребления наркотических средств и психотропных веществ".Суд назначил Платонову, который признал вину и раскаялся, наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены данные о личности подсудимого и наличие у него на иждивении нетрудоспособных родных. Между тем санкции по статье, в нарушении которой был обвинен чиновник, предусматривают лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.



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