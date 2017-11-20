NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
декабря
pda
Поиск
Архив

Помощник прокурора, ездивший по Москве с наркотиками, отделался штрафом в 30 тысяч рублей
20 декабря 2017 г. | Время публикации 19:00
Рубрики: Криминал  
 
mos-gorsud.ru
Измайловский суд Москвы вынес приговор прокурорскому работнику, ездившему по столице с коллекцией синтетических наркотиков. Бывший помощник прокурора Люберец 31-летний Илья Платонов признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере). Об этом сообщает портал Legal Report.

Как следует из материалов дела, вечером 24 сентября патруль ДПС района Измайлово остановил автомобиль Audi A1 под управлением Платонова. Инспекторы заподозрили водителя в употреблении запрещенных веществ, однако от прохождения медосвидетельствования тот отказался. Во время проверки документов сотрудники ГИБДД заметили в салоне машины и на личных вещах водителя следы порошкообразного вещества, из машины изъяты две таблетки с наркотическим веществом MDMA и сверток с порошком амфетамина, а также различные трубки и приборы, "приспособленные для употребления наркотических средств и психотропных веществ".

Суд назначил Платонову, который признал вину и раскаялся, наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены данные о личности подсудимого и наличие у него на иждивении нетрудоспособных родных. Между тем санкции по статье, в нарушении которой был обвинен чиновник, предусматривают лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.12.2017   19:52
7
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 20 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>