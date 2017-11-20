Гудков решил отозвать одобренную мэрией заявку на митинг на проспекте Сахарова

Согласованный московскими властями митинг
в защиту прав избирателей 24 декабря на проспекте Сахарова, заявку на проведение которого накануне подал оппозиционер Дмитрий Гудков, не состоится. Как отметил на своей странице в Facebook
председатель муниципального совета Красносельского района Илья Яшин, требование
мэрии отменить первоначально планировавшийся праздник "День свободных выборов" в пользу одобренного чиновниками мероприятия является неприемлемым.
"Гудков публично подтвердил, что отзывает заявку на митинг, которую мэрия вчера спешно согласовала. Я ему благодарен за это решение: Дима держит слово. Позиция совета депутатов Красносельского района остается неизменной. Мы считаем свое решение о проведении "Дня свободных выборов" правомочным и основанным на законе", - подчеркнул Яшин.
Муниципальный депутат также выразил возмущение тем, "в каких наглых формулировках" представитель мэрии вчера комментировал согласование митинга на Сахарова. "Мы позволим им собраться", - говорит чиновник "Интерфаксу". Он нам позволит собраться, понимаете? Так вот я настаиваю, что никакого позволения клерков из мэрии нам с вами не требуется. В Красносельском районе есть избранный гражданами совет депутатов - легитимный и самостоятельный. И мы будем стоять за свои права", - добавил оппозиционер, напомнив, что "праздник" состоится 24 декабря в Лермонтовском сквере в 15:00.
Несогласованность своих действий с Гудковым Яшин объяснил "недопониманием". "Что объяснимо - алкогольная вечеринка не лучшая площадка для переговоров (хотя я и не пил)", - пишет политик. По его словам, когда он в беседе с Гудковым соглашался на проведение акции на более удобной площадке на проспекте Сахарова, то имелось ввиду, что "мероприятие в любом случае пройдет в формате праздника, инициированного депутатами". "Однако Дима подал заявку на митинг. Такое решение стало для меня неприятным сюрпризом и я сразу сказал ему, что считаю это ошибкой", - заявил депутат.
Сам Гудков у себя в Facebook отметил
, что хотел организовать акцию на большой площадке для всех желающих, а также "дать возможность москвичам выразить свой протест без опасности провести Новый год за решеткой". Отказ от уже согласованной акции Яшиным он объяснил опасениями других оппозиционеров, что "на акцию не придет много людей, что на проспекте будет смотреться некрасиво".
"Дальше обсуждать всю эту ситуацию не будем: все и так увидели, как тесно и уютно живется в нашем клубке единомышленников. Желаю организаторам акции хорошего праздника и праздничного настроения. Если будут незаконно задержанные, не стесняйтесь обращаться за помощью в наш штаб. Как говорится, простите за", - заключил Гудков.
Напомним, муниципальные депутаты Красносельского района во главе с Яшиным изначально планировали провести "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере. Они собирались установить сцену и пригласить музыкантов, информировать горожан о грядущих в марте президентских выборах, записывать желающих наблюдателями, дарить посвященные честным выборам сувениры. После того, как акцию поддержал оппозиционер Алексей Навальный, в мэрии заявили, что Яшин готовит, по сути, несанкционированный митинг под видом праздника, а прокуратура Москвы по требованию чиновников вынесла Яшину предостережение.
Накануне Дмитрий Гудков заявил, что обсудил с Яшиным "идею митинга на проспекте Сахарова - как компромисса", и подал соответствующую заявку в мэрию. Мэрия согласовала этот митинг буквально за несколько часов
, хотя крайний срок для подачи заявок прошел еще 14 декабря. Навальный со своей стороны назвал действия мэрии "наглым и циничным беззаконием". Он напомнил, что ранее движение "Протестная Москва" в установленные сроки подавало уведомление о митинге "За честные выборы" на проспекте Сахарова 24 декабря, но получило отказ.