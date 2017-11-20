Власти Подмосковья открестились от рассылки с требованием 70% явки на президентских выборах Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Кузнецов добавил, что представители правительства Подмосковья не высказывались по поводу этой ситуации потому, что не являются авторами этой рассылки. В свою очередь, зампредседателя ЦИК Николай Булаев допустил, что авторами документа являются представители "Единой России", но добавил, что возможности проверить эту информацию у комиссии нет. Член ЦИК Николай Левичев рассказал, что избирком Подмосковья обратился по поводу ситуации в Волоколамском районе в региональную прокуратуру, откуда обращение попало в Волоколамскую городскую прокуратуру. По его словам, информация об этой ситуации "не нашла своего подтверждения".



Также на заседании ЦИК был продемонстрирована видеозапись, сделанная членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса в день выборов Совета депутатов Клина в психоневрологическом интернате 17 декабря. На записи видно, что в коридоре сотрудницы интерната получают от членов комиссии по несколько бюллетеней и разносят их по палатам, передает ТАСС.



Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова признала, что на выборах в Клину "ошибки были". "Но могу с уверенностью отметить, что ни один факт нарушений, который был в городском округе Клин, не был не заглажен как-то нами, все факты были открыто объявлены, была пресечена та или иная деятельность <...> Все факты мы строго пресекали и говорили комиссиям, как нужно делать", - сказала она.



Ранее сообщалось, что задачу обеспечить на президентских выборах 2018 года высокую явку и результат 70% для "основного кандидата" поставил на встрече 27 ноября замглавы администрации Волоколамского района Губернатор Московской области Андрей Воробьев и его аппарат не рассылали в районы документы с требованием обеспечить 70% явки с 70-процентным голосованием за "основного кандидата" на президентских выборах. "Либо они [документы] были полностью сфальсифицированы, либо виновного в их рассылке нужно найти и пресечь. Губернатором Московской области такие документы не рассылались", — сообщил на заседании ЦИК в среду заместитель председателя правительства региона Михаил Кузнецов, которого цитирует РБК Кузнецов добавил, что представители правительства Подмосковья не высказывались по поводу этой ситуации потому, что не являются авторами этой рассылки. В свою очередь, зампредседателя ЦИК Николай Булаев допустил, что авторами документа являются представители "Единой России", но добавил, что возможности проверить эту информацию у комиссии нет. Член ЦИК Николай Левичев рассказал, что избирком Подмосковья обратился по поводу ситуации в Волоколамском районе в региональную прокуратуру, откуда обращение попало в Волоколамскую городскую прокуратуру. По его словам, информация об этой ситуации "не нашла своего подтверждения".Также на заседании ЦИК был продемонстрирована видеозапись, сделанная членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса в день выборов Совета депутатов Клина в психоневрологическом интернате 17 декабря. На записи видно, что в коридоре сотрудницы интерната получают от членов комиссии по несколько бюллетеней и разносят их по палатам, передает ТАСС.Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова признала, что на выборах в Клину "ошибки были". "Но могу с уверенностью отметить, что ни один факт нарушений, который был в городском округе Клин, не был не заглажен как-то нами, все факты были открыто объявлены, была пресечена та или иная деятельность <...> Все факты мы строго пресекали и говорили комиссиям, как нужно делать", - сказала она.Ранее сообщалось, что задачу обеспечить на президентских выборах 2018 года высокую явку и результат 70% для "основного кандидата" поставил на встрече 27 ноября замглавы администрации Волоколамского района Василий Короткин . Спустя два дня после встречи об этом написал активист движения "Россия выбирает" Артем Любимов, приложив к записи скан документа с перечнем задач. Сам Короткин заявил, что текст придуман, а совещание было обычным и посвящалось "подготовке к организации" выборов. В то же время указания обеспечить явку и определенный процент голосов за неназванного "основного" кандидата давал и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, а чиновников обязали определить местных лидеров общественного мнения, которые агитировали бы за "основного" кандидата в предвыборный период.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 5 декабря 2017 г. РБК: чиновникам в Подмосковье велели обеспечить 70-процентную явку на выборы и 70% голосов за "основного" кандидата

По данным издания, такую задачу главам поселений дали глава и замглавы Волоколамского района. Один из чиновников это опроверг, заявив, что речь шла об обычной подготовке к организации мартовских выборов.

