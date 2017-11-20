В загоревшемся накануне пансионате в Новой Москве наживались на стариках Рубрики: Общество

Global Look Press



Напомним,



Как выяснилось, центр для пожилых "Теплые беседы" — это целая сеть частных пансионатов по всей Москве, у каждого из которых свой владелец: бизнесмен снимает коттедж площадью примерно 500 квадратных метров и приспосабливает его к дому для пожилых. По некоторым данным, хозяйка "Теплых бесед" - некая Маргарита Альбертовна Дааева, которая даже не сочла нужным приехать на место пожара: со следователями общалась ее представительница, уроженка Чечни.



"Ну какой это пансионат? Это обычный дом, который разделили на комнатки, расставили кровати. Просто счастье, что они все там не сгорели", - говорят местные активисты. При этом жить там не так дешево - от тысячи рублей для адекватных, ходячих стариков и от 1200 — для лежачих и больных деменцией. Работники пансионата сообщили, что в среднем один месяц пребывания обходился в 50 тысяч рублей. Если учесть, что в сгоревшем доме проживали 53 старика, то выходит, что после внесения арендной платы, расходов на питание и зарплату персонала владелец кладет в карман ежемесячно как минимум миллион рублей. А условия содержания при этом далеки от идеала.



"Оставляли там свою бабушку на две недели. Еще при просмотре показалось, что в номерах очень неуютно. Доверились положительным отзывам, а в итоге полное разочарование. Пансионат позиционируют как ВИП, но честно сказать, ВИПом даже не пахнет – обычный коттедж, и уже достаточно старый, - пишут побывавшие в одном из пансионатов. - Территория для прогулок очень скромная. Просто двор с футбольной площадкой, интересно, кто-то там играет в футбол?! За стариками не следят должным образом, похоже, что не хватает персонала". Стариков в горевшем пансионате обслуживали всего 12 работников, у половины из которых не было трудовых договоров, а зарплату они получали в конверте. Законностью их работы теперь займется Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО.



Пожар, случившийся накануне в поселке Картмазово в Новой Москве, обнажил проблему государственных учреждений для пожилых людей, которых отдают в руки не профессиональным специалистам, а коммерсантам. Как выяснил "Московский комсомолец" , пансионат по сути не являлся таковым, а его хозяева не заботились о пожарной безопасности.Напомним, пожар в частном пансионате в поселении Московский возник накануне в цокольном этаже здания. Из пансионата было эвакуировано около 30 человек, пожар был ликвидирован в 11:32. Часть спасенных при пожаре не могли самостоятельно передвигаться, пожарные выносили их по маршевым лестницам. При этом охраны в пансионате местные жители никогда не видели, а по словам одной из сиделок, парилка, в которой возник пожар, использовалась не по назначению — здесь сушили вещи подопечных после стирки. Площадь возгорания была небольшой - 20 квадратных метров, однако многие старики успели надышаться ядовитым дымом. Всего в лечебницы отвезли 16 стариков, остальных перевезли в мини-гостиницу неподалеку на улице Киевская.Как выяснилось, центр для пожилых "Теплые беседы" — это целая сеть частных пансионатов по всей Москве, у каждого из которых свой владелец: бизнесмен снимает коттедж площадью примерно 500 квадратных метров и приспосабливает его к дому для пожилых. По некоторым данным, хозяйка "Теплых бесед" - некая Маргарита Альбертовна Дааева, которая даже не сочла нужным приехать на место пожара: со следователями общалась ее представительница, уроженка Чечни."Ну какой это пансионат? Это обычный дом, который разделили на комнатки, расставили кровати. Просто счастье, что они все там не сгорели", - говорят местные активисты. При этом жить там не так дешево - от тысячи рублей для адекватных, ходячих стариков и от 1200 — для лежачих и больных деменцией. Работники пансионата сообщили, что в среднем один месяц пребывания обходился в 50 тысяч рублей. Если учесть, что в сгоревшем доме проживали 53 старика, то выходит, что после внесения арендной платы, расходов на питание и зарплату персонала владелец кладет в карман ежемесячно как минимум миллион рублей. А условия содержания при этом далеки от идеала."Оставляли там свою бабушку на две недели. Еще при просмотре показалось, что в номерах очень неуютно. Доверились положительным отзывам, а в итоге полное разочарование. Пансионат позиционируют как ВИП, но честно сказать, ВИПом даже не пахнет – обычный коттедж, и уже достаточно старый, - пишут побывавшие в одном из пансионатов. - Территория для прогулок очень скромная. Просто двор с футбольной площадкой, интересно, кто-то там играет в футбол?! За стариками не следят должным образом, похоже, что не хватает персонала". Стариков в горевшем пансионате обслуживали всего 12 работников, у половины из которых не было трудовых договоров, а зарплату они получали в конверте. Законностью их работы теперь займется Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 декабря 2017 г. При пожаре в пансионате для престарелых в Новой Москве пострадали 23 человека

Пожар возник в цокольном этаже частного пансионата для престарелых, было эвакуировано около 30 человек. Пожар ликвидирован, 23 человека пострадали. Причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании.

