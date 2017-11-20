РБК: на новогодние праздники в столице потратят почти полтора миллиарда рублей

Московские власти израсходуют на новогодние праздники почти 1,4 миллиарда рублей, подсчитал
РБК
. Это вдвое меньше, чем в прошлом году, средства будут потрачены на подсветку, инсталляции, искусственные елки и фейерверки.
Московские власти планируют потратить на празднование Нового года и Рождества около 1,39 миллиарда рублей. По данным сайта госзакупок, около 850 миллионов рублей планируется потратить на праздничное оформление города — гирлянды, световые фигуры, искусственные ели и тому подобное. В октябре был разыгран тендер стоимостью 476 миллионов рублей на организацию архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения, подсветка будет работать до конца февраля.
На праздничное оформление Парка Горького планируется потратить 60 миллионов рублей из бюджета Москвы и выручки от предпринимательской деятельности парка. Там установят световую инсталляцию "Девушка с веслом" высотой 13 метров, а на главном входе повесят 420 зеркальных кубов. На территории "Музеона", который также является частью ЦПКиО, планируется разместить шесть световых инсталляций "Сельдь под шубой", которые обойдутся в 4,7 миллиона рублей. Еще 8 миллионов рублей потратят на пять искусственных елок, которые установят по всему парку. А на украшение ВДНХ, включая оформление главного катка световыми фигурами, планируется потратить почти 65 миллионов рублей.
Еще около 470 миллионов рублей потратят на организацию различных праздничных мероприятий: фестивалей, концертов, фейерверков. С 22 декабря по 14 января в столице пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество", посвященный теме театра. Спектакли и концерты будут идти на Красной площади, Тверской улице, Арбате и других площадках. Еще более 195 миллионов будет потрачено на праздничные мероприятия в парках и на территории районов. Новогодний салют в Парке Горького обойдется в 650 тысяч рублей, в Саду имени Баумана - в 300 тысяч рублей. На праздничные мероприятия в парке "Зарядье" могут потратить до четырех миллионов рублей.
Все эти траты не вызывают особого восторга у горожан: в одном из самых резких комментариев, разошедшихся по Сети, Москва сравнивается с "подгулявшей несвежей бабенкой
, в копеечной бижутерии со стразами, со смазанной помадой и юбкой до трусов". Москвичи недовольны слишком пестрым и "какофоническим" праздничным освещением. Световые арки, которые, по задумке создателей, должны повторять фасады и убранство московских театров, напомнили горожанам беседки египетских курортов.
На подготовку столицы к праздникам также обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заявив, что на новогодней ярмарке почти не представлены брендовые товары народных промыслов, в ответ на что в ассоциации народных промыслов пожаловались на "вопросы"
по работе со столицей. Кроме того, ранее в мэрии заявляли, что расходы на новогоднее оформление Москвы в этом году "снизятся"
до 930 миллионов рублей за счет использования декораций, оставшихся от прошлых лет.