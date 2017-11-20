РБК: на новогодние праздники в столице потратят почти полтора миллиарда рублей

19 декабря 2017 г. Матвиенко возмутилась "намалеванными" матрешками на Красной площади

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что большинство брендовых товаров народных промыслов никак не представлены на новогодней ярмарке. В ассоциации народных промыслов пожаловались на "вопросы" по работе со столицей.