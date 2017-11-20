Общественный транспорт подорожает с нового года, но появятся новые льготы Тарифы Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Со 2 января 2018 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок, стоившего 1,7 тысячи рублей, возрастет на 65 рублей, а безлимитный билет на 30 дней подорожает на 75 рублей - до 2,075 тысячи. По данным департамента, тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, "что ниже среднегодовой инфляции". Неизменной останется стоимость разовых поездок на городском транспорте: билетов "Единый" на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в зоне "Б" (Троицкий, Зеленоградский административные округа и Кунцево).



Для школьников и студентов появится дополнительный трехмесячный билет для проезда в метро и наземном городском транспорте: стоимость проезда без ограничения поездок в течение трех месяцев в наземном транспорте составит 750 рублей, а в метро - 1,14 тысячи рублей. При этом стоимость безлимитных билетов для учащихся на метро и наземный транспорт останется на уровне 380 и 250 рублей соответственно.



Кроме того, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина будут введены льготы на проезд на общественном транспорте для ординаторов и интернов. Для реализации проекта будут выпущены социальные карты. Предоставление льгот планируется начать с 1 марта 2018 года.



Столичные власти заявляют, что карта "Тройка" была создана для соответствия мировым стандартам в области транспорта. Однако, судя по общемировым данным, стоимость проезда в метро столицы является Тарифы на проезд в общественном транспорте вырастут с нового года, а для школьников и студентов выпустят новые проездные билеты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.Со 2 января 2018 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок, стоившего 1,7 тысячи рублей, возрастет на 65 рублей, а безлимитный билет на 30 дней подорожает на 75 рублей - до 2,075 тысячи. По данным департамента, тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, "что ниже среднегодовой инфляции". Неизменной останется стоимость разовых поездок на городском транспорте: билетов "Единый" на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в зоне "Б" (Троицкий, Зеленоградский административные округа и Кунцево).Для школьников и студентов появится дополнительный трехмесячный билет для проезда в метро и наземном городском транспорте: стоимость проезда без ограничения поездок в течение трех месяцев в наземном транспорте составит 750 рублей, а в метро - 1,14 тысячи рублей. При этом стоимость безлимитных билетов для учащихся на метро и наземный транспорт останется на уровне 380 и 250 рублей соответственно.Кроме того, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина будут введены льготы на проезд на общественном транспорте для ординаторов и интернов. Для реализации проекта будут выпущены социальные карты. Предоставление льгот планируется начать с 1 марта 2018 года.Столичные власти заявляют, что карта "Тройка" была создана для соответствия мировым стандартам в области транспорта. Однако, судя по общемировым данным, стоимость проезда в метро столицы является одной из наиболее высоких : москвич может позволить себе на 400-500 проездных меньше, чем житель Нью-Йорка, Токио, Парижа или Берлина. А цена разового проездного билета, посчитанная на основании соотношения зарплат и стоимости проездных, в Москве должна составлять около 40 рублей. В столичном департаменте транспорта заявляют, что остановить рост тарифов на проезд невозможно из-за инфляции, роста цен на топливо и запчасти, а также усиления мер безопасности.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 декабря 2016 г. Метро Москвы с "европейскими" тарифами оказалось в аутсайдерах по доступности

Столичные власти уверяют, что стоимость проезда в столичном метро соответствует общемировым тенденциям. Однако исследование показало, что москвич может купить на 400−500 проездных меньше, чем житель Нью-Йорка или Токио. 29 декабря 2015 г. Ликсутов отверг идею заморозить тарифы на проезд

