До конца недели в столице может вновь появиться запах сероводорода

Неприятный запах в ближайшие дни может распространяться с полигона твердых бытовых отходов "Кучино" на юго-восток и восток Москвы из-за неблагоприятных метеоявлений. Об этом сообщается на сайте
МЧС России.
"По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС, с 20-го по 22 декабря метеообстановка будет неблагоприятно влиять на экологическую ситуацию, при этом ветер будет преимущественно северный, северо-восточный, восточный и юго- восточный, при котором возможно распространение неприятных запахов с полигона твердых бытовых отходов "Кучино" на восточную и юго-восточную части Москвы, городов Балашиха и Реутов Московской области", - говорится в сообщении МЧС.
В министерстве уточнили, что в течение суток превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано, по состоянию на 06:00 превышений ПДК также не выявлено. В случае ощущения неприятного запаха рекомендуется избегать длительного нахождения и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, рекомендуется иметь при себе лекарственные препараты, а детям и беременным женщинам - отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог.
Заявления о вине полигона "Кучино" в загрязнении воздуха стали массово появляться после 8 декабря, когда столицу окутал запах тухлятины. При этом городские службы и ведомства незаметно сменили тему и вместо поисков виновных в конкретном инциденте переключились на ситуацию по городу в целом. На прошлой неделе городское управление МЧС назвало свалку в Балашихе "главной причиной запаха сероводорода" в Москве. По данным министерства, на полигоне к 15 декабря пробурили 36 скважин для сбора биогаза, однако они не были в полном объеме подключены к газосжигательному факелу, что привело к "выбросу свалочного газа в атмосферу, в том числе сероводорода". Имела ли отношение свалка "Кучино" к инциденту 8 декабря, в ведомстве также не уточнили
.
Подмосковные власти в ответ на посыпавшиеся обвинения в адрес полигона "Кучино" уточнили, что при восточном ветре запах оттуда действительно может уходить в сторону столицы, но дальше 4-5 километров воздух рассеивается, а потому примеси человеком ощущаться уже не могут. "И запах точно не может
относиться в сторону Москвы тогда, когда дуют южные и юго-западные ветры", - подчеркнул зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Между тем в столичном отделении партии "Яблоко" полагают, что зловоние может идти с других полигонов
, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе.