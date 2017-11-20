До конца недели в столице может вновь появиться запах сероводорода

19 декабря 2017 г. "Яблоко": из полигона в Балашихе сделали "козла отпущения", чтобы скрыть последствия от его закрытия по указу Путина

В партии считают, что за едким запахом в Москве могут стоять другие предприятия, на которые увеличилась нагрузка после закрытия "Кучино". Городские службы уже несколько дней "размывают" историю с поисками виновных.