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Мосгорсуд занял сторону мэрии в ее споре с Яшиным и запретил "День свободных выборов"
20 декабря 2017 г. | Время публикации 18:35 | Последние изменения 18:44
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Илья Яшин | Global Look Press
Мосгорсуд запретил совету депутатов Красносельского муниципального округа Москвы и его председателю Илье Яшину проводить 24 декабря районный праздник "День свободных выборов". Как сообщает ТАСС, акция Яшина была вычеркнута из перечня утвержденных мероприятий по иску Алевтины Базеевой - депутата от "Единой России", которая возглавляла местный совет прошлого созыва.

Сам Яшин на своей странице в Facebook выразил уверенность, что за данным судебным решением "торчат уши мэрии". "Суд действовал стремительно. Только вчера был подан иск, и уже сегодня мы получили молниеносное решение. Все наши доводы судья пропустил мимо ушей и со скучающим видом постановил: запретить. Все рассмотрение заняло меньше часа", - рассказал оппозиционер, отметив, что Базеева в суд даже не явилась, послав вместо себя адвокатов.

По словам Яшина, решение суда - "политически мотивированное и незаконное". "Власть по привычке использует суд, когда заканчиваются аргументы, уловки и хитрости, а также когда в адрес оппонентов не работают угрозы и психологическое давление. Мы это решение не признаем и завтра же обжалуем. Праздник не отменяем и продолжаем подготовку", - подчеркнул политик.

Напомним, акция "День свободных выборов" запланирована на 24 декабря в Лермонтовском сквере. Мероприятие обсуждалось на заседании Совета депутатов, за его проведение проголосовали семь депутатов из десяти. "Расскажем людям о избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам", - описывал Яшин суть мероприятия.

После того как проведение "Дня свободных выборов" поддержал оппозиционер Алексей Навальный, глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников назвал акцию "провокациями и инсинуациями", а Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла Яшина от проведения акции, которую считает "несогласованным массовым мероприятием".

Яшин в ответ обратился к прокурору Москвы со встречным требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и Черникову, "которые в нарушение закона пытаются помешать проведению в Красносельском районе праздника "День свободных выборов". Заодно Яшин решил подать в суд на мэра Сергея Собянина за "административное давление" на оппозицию.

Отметим, что столичные чиновники были готовы "позволить" Яшину провести акцию в формате митинга на проспекте Сахарова и даже одобрили соответствующий запрос, поданный в мэрию политиком Дмитрием Гудковым. Однако представители оппозиции после некоторой неразберихи отозвали заявку, а Яшин продолжил заниматься организацией "праздника" в Лермонтовском переулке.

На сайте городского управления МВД тем временем появилось сообщение, в котором ведомство призывает москвичей "воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии в Лермонтовском сквере 24 декабря". В полиции также заявили, что мэрия города сама организует "множество праздничных мероприятий, детские елки и новогодние ярмарки".
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