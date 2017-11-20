Мосгорсуд занял сторону мэрии в ее споре с Яшиным и запретил "День свободных выборов"

20 декабря 2017 г. Гудков решил отозвать одобренную мэрией заявку на митинг на проспекте Сахарова

С такой просьбой к Гудкову обратился муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин, не захотевший пользоваться "уступкой" городских властей. По словам последнего, акция, как и планировалось изначально, пройдет в формате "праздника".