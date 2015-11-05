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23 февраля военнослужащие проведут акцию у здания Минобороны, чтобы привлечь внимание к проблеме жилья
20 февраля 2018 г. | Время публикации 17:00 | Последние изменения 18:20
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В пятницу, 23 февраля инициативная группа "Бездомный полк" проведет сбор у здания Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной, чтобы привлечь внимание к необходимости достройки жилья для военнослужащих на Левобережной улице. Об этом Infox.Ru сообщили активисты правозащитного движения.

Около сотни протестующих военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов и инвалидов, пенсионеров Министерства обороны, а также их семьи планируют собраться перед зданием центра управления, чтобы подписать коллективное обращение к главе государства и привлечь внимание Министерства обороны и правительства РФ к незавершенному строительству жилья для военнослужащих в Москве.

Как сообщалось ранее, строительство 60 высотных домов для военнослужащих на улицах Большая Очаковская, Полины Осипенко, Левобережная и Синявинская началось в 2011-2012 годах по заказу министерства обороны. В 2014 году в отношении застройщика "СУ-155" была инициирована процедура банкротства и санации, и достройка 16 тысяч квартир была возложена на АО "Главное управление обустройства войск", подконтрольное Минобороны РФ.

Сейчас остаются недостроенными 20 высоток: на улице Полины Осипенко введены 6 корпусов из 12, на Левобережной – 9 из 23. Более 20 тысяч военнослужащих ожидают квартир в течение трех лет: из-за перебоев с финансированием сроки завершения строительства домов постоянно откладываются, однако ответственности за это никто не несет. Более того, дома получились в буквальном смысле кривыми, в Молжаниново дом даже заметно накренился, а еще в одном доме строители поставили панель вверх ногами.

Представитель инициативной группы "Бездомный полк" Роман Федоров заявил, что предстоящая акция не является митингом и ее участники не будут использовать какие-либо плакаты, лозунги и символику. Он напомнил, что аналогичная акция прошла в столице осенью прошлого года и способствовала вводу в эксплуатацию одного из корпусов на Левобережной улице. "Надеемся, что и на этот раз наша акция в предвыборный период повлияет на скорость принятия нужных управленческих решений по достройке домов", - заявил он.

В свою очередь, руководитель пресс-службы АО "ГУОВ" Максим Пастухов заявил, что ведется активная работа по достройке домов, и попытки представить ситуацию так, будто бы этот процесс идет исключительно под давлением активистов - "это полный абсурд и ложь". В частности, в марте 2018 года планируется отдать под заселение по улице Левобережной очередные три корпуса - номер 15, номер 8 и номер 3, в мае 2018 года будут сданы корпуса номер 7 и номер 16. В апреле 2018 года будет сдан дом по адресу улица Полины Осипенко 2/3.

Кроме того, департамент жилищного обеспечения Минобороны России предлагает всем военнослужащим, которые по тем или иным причинам не могут ждать достройки корпусов в микрорайонах на улице Левобережной и Хорошевском шоссе, написать заявление на получение квартир той же площади в сданных домах на улице Синявинской. Как подчеркнули в пресс-службе АО "ГУОВ", все обращения такого рода рассматриваются в обязательном порядке.

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