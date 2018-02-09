Депутаты предложили мэру Москвы пересчитать дворников и их зарплаты в связи со снежными завалами

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов попросили мэра Москвы проверить реальное соответствие численного состава дворников на улицах города утвержденному штатному расписанию. Об этом говорится в письме, которое цитирует ИА REGNUM
. Парламентарии отметили, что качество уборки снега в столице создает "устойчивое ощущение явного дефицита" коммунальщиков.
Авторы обращения не исключают, что "в результате незаконных действий отдельных должностных лиц один дворник числится одновременно на нескольких участках, что делает физически невозможным выполнение служебных обязанностей в полном объеме". Точечная уборка неэффективна: "снег просто перебрасывается на относительно чистое пространство", пишут Лебедев и Нилов.
Депутаты не обошли стороной историю с Кропоткинским переулком, который спешно почистили только после того, как посол Австралии
в Москве выразил в соцсети свое недовольство снежными завалами. Такая ситуация "не лучшим образом" влияет на международный имидж российской столицы, отмечается в письме.
Обращение к градоначальнику на ту же тему записал и глава Совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин. Он напомнил, что недавно заммэра по ЖКХ Петр Бирюков заявил в интервью, что столичные дворники получают 45 тысяч рублей
, а водители снегоуборочной техники - 60 тысяч. Это было сказано через неделю после того, как дворники Красносельского района пожаловались
муниципальным депутатам на зарплату в 20 тысяч рублей - с переработками, без выходных и больничных.
Яшин назвал приведенные Бирюковым цифры "наглым и циничным враньем". "Мы изучили трудовые договоры с работниками ГБУ "Жилищник" и опросили их лично. Результат проверки: в мэрии нагло врут про зарплаты дворников, которые в реальности получают 25-30 тысяч", - пишет муниципальный депутат в своем Facebook
.
На опубликованной Яшиным видеозаписи дворники рассказывают, что 25-30 тысяч рублей - это зимняя зарплата. Летом получают меньше - 17-18 тысяч. "Если на зарплату дворника выделяется 45 тысяч, но до него доходит максимум 30, то куда уходят остальные деньги? Ответ очевиден: разворовываются. Именно это воровство и является причиной низкого качества уборки улиц", - констатирует Яшин.
Во вторник в СМИ распространилась информация
, что фиктивное устройство персонала в районные ГБУ "Жилищник" уже обернулось не менее чем пятью уголовными делами о мошенничестве в крупном размере. Согласно сообщениям, в Сокольниках ущерб от массового устройства на работу "мертвых душ" составил от 140 до 200 тысяч рублей, а в Измайлово достиг почти миллиона рублей. Официального подтверждения этой информации нет.