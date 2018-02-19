Станция метро "Деловой центр" закроется на два дня для присоединения к Большому кольцу

19 февраля 2018 г. Открытие первых пяти станций Большой кольцевой линии метро ожидается в конце февраля - начале марта

На участке от "Петровского парка" до "Делового центра" идет обкатка поездов. По словам заммэра, для проверки нужно еще не менее семи дней. В метро уже начали расклеивать схемы с добавлением новых станций.