Станция метро "Деловой центр" закроется на два дня для присоединения к Большому кольцу

Станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии метро не будет работать 24-го и 25 февраля в связи с присоединением строящегося участка Большой Кольцевой линии, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу подземки. Пассажиры смогут по-прежнему воспользоваться станицей "Выставочная" Филевской линии и станцией "Деловой центр" Московского центрального кольца.
В эти дни поезда будут следовать от станции "Раменки" до "Парка Победы", а затем до станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии. "Таким образом, в течение этих двух дней пассажиры смогут добраться без пересадок от "Раменок" до "Партизанской" и от "Партизанской" до "Раменок" или до "Пятницкого шоссе" - в зависимости от конечной точки маршрута, указанной на информационном табло головного вагона поезда", - объяснили в пресс-службе.
Напомним, первый участок Большого кольца метро, по последним заявлениям столичных властей, откроется в ближайшие две недели
. Там уже идет обкатка поездов. "Нам нужно определенное время, не менее семи дней, для того чтобы обкатать пути, посмотреть, какие еще в процессе эксплуатации будут замечания", - объяснил заммэра Марат Хуснуллин. первый участок БКЛ состоит из пяти станций - "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".