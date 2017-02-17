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"Почта России" опробует в Москве технологию, "прогнозирующую", зачем пришел посетитель
20 февраля 2018 г. | Время публикации 12:55 | Последние изменения 14:17
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
"Почта России" до конца 2018 года может начать тестирование технологии распознавания лиц для автоматической идентификации посетителей при входе в отделения, пилотный проект может состояться в Москве. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор почтового оператора Николай Подгузов.

По его словам, "Почта России" технологически готова к распознаванию лиц в отделениях. Идентификация пользователей позволит почтовому оператору подготовиться к работе с клиентом еще в тот момент, когда он будет заходить в отделение. Технология будет опробована в ряде отделений до конца года, а пилотный проект может быть запущен в Москве.

"Такая подготовка позволит не требовать с клиента дополнительных документов, а сразу спрогнозировать, хочет ли он получить посылку, отправить ее или, например, получить пенсию. Внедрение такого механизма поможет увеличить скорость обслуживания и повысить качество", - объяснил гендиректор. Между тем сама технология "распознавания" намерений клиента по внешнему облику не вполне ясна.

Это не первый инновационный проект столичных отделений "Почты России" последнего времени. Так, в феврале прошлого года сообщалось, что очереди в почтовых отделениях часто возникают из-за того, что "скрытые" юридические лица - курьеры отправляют до нескольких десятков заказных писем. В связи с этим прием отправлений от юридических лиц был вынесен в специализированные отделения почты. Кроме того, был открыт 71 центр обслуживания юридических лиц и 87 центров, где юрлица могут получить и отправить посылки, мелкие пакеты и отправления EMS. В остальных почтовых отделениях Москвы отправления от организаций больше не оформляются.
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