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Автомобилист обнаружил "летающий автобус" в районе Химок (ВИДЕО)
20 февраля 2018 г. | Время публикации 11:05 | Последние изменения 11:26
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Aleksander Sergeevich / YouTube
Кадры пассажирского автобуса, колеса которого парят в нескольких сантиметрах над проезжей частью, появились в интернете. Видео, опубликованное на YouTube, снял житель подмосковных Химок, наблюдавший за автобусом из окна своего автомобиля. "Летающий автобус! Он летит, летит!" - комментирует автор ролика.

Как отмечает телеканал "360 градусов", видимость полета возникает из-за того, что автобус едет с небольшим наклоном в правую сторону. Поэтому очевидцу, наблюдавшему за автобусом слева, кажется, что колеса на левой стороне не касаются асфальта.

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