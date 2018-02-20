NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
февраля
pda
Поиск
Архив

Столичные гостиницы оштрафовали почти на 6 миллионов за завышение цен к ЧМ-2018
20 февраля 2018 г. | Время публикации 19:05 | Последние изменения 19:28
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Московские гостиницы оштрафованы на шесть миллионов рублей за превышение цен на период проведения чемпионата мира по футболу - 2018. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ходе проверок подготовки 603 гостиниц к чемпионату мира по футболу к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований санитарного законодательства привлечено 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила пять миллионов 948,2 тысячи рублей, выданы предписания об устранении нарушений.

Ранее Роспотребнадзор объявил о запуске горячей линии, по телефонам которой можно будет не только пожаловаться на завышение цен в гостиницах во время проведения чемпионата мира по футболу, но и узнать максимальную стоимость ночевки в том или ином отеле. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать обратившихся по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей. Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.02.2018   23:16
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 20 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>