Столичные гостиницы оштрафовали почти на 6 миллионов за завышение цен к ЧМ-2018

Московские гостиницы оштрафованы на шесть миллионов рублей за превышение цен на период проведения чемпионата мира по футболу - 2018. Об этом сообщается на сайте
столичного управления Роспотребнадзора.
В ходе проверок подготовки 603 гостиниц к чемпионату мира по футболу к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований санитарного законодательства привлечено 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила пять миллионов 948,2 тысячи рублей, выданы предписания об устранении нарушений.
Ранее Роспотребнадзор объявил о запуске горячей линии
, по телефонам которой можно будет не только пожаловаться на завышение цен в гостиницах во время проведения чемпионата мира по футболу, но и узнать максимальную стоимость ночевки в том или ином отеле. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать обратившихся по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей. Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".