Виновника ДТП со смертельным исходом, сбежавшего после аварии в Германию, приговорили к двум годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Александра Ломова, сбившего пешехода в Москве в 2016 году и экстрадированного летом прошлого года из Германии. Об этом сообщает ТАСС.
13 декабря 2016 года Ломов, двигаясь с превышением скорости на Mercedes по Бауманской улице, выехал на тротуар и сбил пешехода
, который от полученных травм скончался на месте. Ломов с места аварии скрылся, после чего выехал за пределы РФ. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Иномарку обнаружили брошенной в нескольких километрах от места ДТП в Орликовом переулке.
Журналисты подозревали автомобилиста в связях с правоохранительными органами, так как все отпечатки в машине были стерты, а ключи от Mercedes были завернуты в платок и выпали при погрузке автомобиля на эвакуатор. 16 июля 2017 года Ломова арестовали в аэропорту Мюнхена
при попытке пересечь границу, он был передан сотрудникам Интерпола МВД России и ФСИН России.
Ломов находится под стражей с 23 августа 2017 года, этот срок зачтен ему судом в качестве отбытого. После освобождения ему в течение двух лет запрещено водить машину. Ранее Ломов признал вину и заявил, что компенсировал семье погибшего моральный и материальный ущерб. При этом родители жертвы ДТП не поверили в раскаяние водителя. "Максимальный срок по этой статье составляет 5 лет колонии. Он получил менее половины, это очень мало", - сказала журналистам мать погибшего.