Виновника ДТП со смертельным исходом, сбежавшего после аварии в Германию, приговорили к двум годам колонии

24 августа 2017 г. Германия выдала беглого водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода на Бауманской улице в Москве

Александр Ломов, находившийся в международном розыске после аварии, был задержан в июле в аэропорту Мюнхена. В августе Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о выдаче Ломова. Накануне вечером его экстрадировали в Москву.