NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
февраля
pda
Поиск
Архив

Виновника ДТП со смертельным исходом, сбежавшего после аварии в Германию, приговорили к двум годам колонии
20 февраля 2018 г. | Время публикации 14:30 | Последние изменения 15:05
Рубрики: Происшествия  
 
АГН "Москва" / Кардашов Антон
Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Александра Ломова, сбившего пешехода в Москве в 2016 году и экстрадированного летом прошлого года из Германии. Об этом сообщает ТАСС.

13 декабря 2016 года Ломов, двигаясь с превышением скорости на Mercedes по Бауманской улице, выехал на тротуар и сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Ломов с места аварии скрылся, после чего выехал за пределы РФ. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Иномарку обнаружили брошенной в нескольких километрах от места ДТП в Орликовом переулке.

Журналисты подозревали автомобилиста в связях с правоохранительными органами, так как все отпечатки в машине были стерты, а ключи от Mercedes были завернуты в платок и выпали при погрузке автомобиля на эвакуатор. 16 июля 2017 года Ломова арестовали в аэропорту Мюнхена при попытке пересечь границу, он был передан сотрудникам Интерпола МВД России и ФСИН России.

Ломов находится под стражей с 23 августа 2017 года, этот срок зачтен ему судом в качестве отбытого. После освобождения ему в течение двух лет запрещено водить машину. Ранее Ломов признал вину и заявил, что компенсировал семье погибшего моральный и материальный ущерб. При этом родители жертвы ДТП не поверили в раскаяние водителя. "Максимальный срок по этой статье составляет 5 лет колонии. Он получил менее половины, это очень мало", - сказала журналистам мать погибшего.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Германия выдала беглого водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода на Бауманской улице в Москве
24 августа 2017 г.
Германия выдала беглого водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода на Бауманской улице в Москве
Александр Ломов, находившийся в международном розыске после аварии, был задержан в июле в аэропорту Мюнхена. В августе Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о выдаче Ломова. Накануне вечером его экстрадировали в Москву.
17 июля 2017 г.
21 декабря 2016 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.02.2018   23:16
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 20 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>