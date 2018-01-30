Мэрия опубликовала механизм докупки жилплощади по программе реновации

Столичная мэрия разработала механизм покупки дополнительных жилых помещений для участников программы реновации. Памятка
опубликована на портале стройкомплекса. В первом доме для переселенцев на 5-й Парковой улице предлагается 80 квартир стоимостью от 6,3 до 12,9 миллиона рублей.
Согласно памятке, желающие приобрести дополнительную жилплощадь должны выбрать квартиру и подать заявление в фонд реновации вместе с пакетом документов и квитанцией об оплате обеспечительного взноса в размере 100 тысяч рублей. Пакет документов включает копии всех страниц паспорта, выписку из домовой книги и госреестра недвижимости, нотариально заверенное согласие супруга на покупку квартиры либо заверенное же заявление о том, что лицо в браке не состоит.
Фонд реновации рассматривает заявление на докупку квадратных метров в течение пяти дней. Если на квартиру за это время появились другие претенденты, объявляется аукцион. Победитель производит оплату и подписывает договор на квартиру в срок от 10 до 15 дней после проведения аукциона. Проигравшему возвращается обеспечительный платеж.
По подсчетам "Коммерсанта"
, первым переселенцам в Измайлово увеличение жилплощади может обойтись в 2,5 -3,5 миллиона рублей. Жителям однокомнатных квартир при переезде в новые "двушки" потребуется доплатить около 3 - 3,5 миллиона рублей. Доплата за переселение в трехкомнатную квартиру из "двушки" составит 2,5 - 3 миллиона рублей. На портале стройкомплекса не уточняется, входит ли ранее обещанная 10-процентная скидка
в опубликованную цену квартир.