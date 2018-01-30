

Мэрия опубликовала механизм докупки жилплощади по программе реновации Рубрики: Недвижимость

Moscow-Live.ru



Согласно памятке, желающие приобрести дополнительную жилплощадь должны выбрать квартиру и подать заявление в фонд реновации вместе с пакетом документов и квитанцией об оплате обеспечительного взноса в размере 100 тысяч рублей. Пакет документов включает копии всех страниц паспорта, выписку из домовой книги и госреестра недвижимости, нотариально заверенное согласие супруга на покупку квартиры либо заверенное же заявление о том, что лицо в браке не состоит.



Фонд реновации рассматривает заявление на докупку квадратных метров в течение пяти дней. Если на квартиру за это время появились другие претенденты, объявляется аукцион. Победитель производит оплату и подписывает договор на квартиру в срок от 10 до 15 дней после проведения аукциона. Проигравшему возвращается обеспечительный платеж.



По подсчетам Столичная мэрия разработала механизм покупки дополнительных жилых помещений для участников программы реновации. Памятка опубликована на портале стройкомплекса. В первом доме для переселенцев на 5-й Парковой улице предлагается 80 квартир стоимостью от 6,3 до 12,9 миллиона рублей.Согласно памятке, желающие приобрести дополнительную жилплощадь должны выбрать квартиру и подать заявление в фонд реновации вместе с пакетом документов и квитанцией об оплате обеспечительного взноса в размере 100 тысяч рублей. Пакет документов включает копии всех страниц паспорта, выписку из домовой книги и госреестра недвижимости, нотариально заверенное согласие супруга на покупку квартиры либо заверенное же заявление о том, что лицо в браке не состоит.Фонд реновации рассматривает заявление на докупку квадратных метров в течение пяти дней. Если на квартиру за это время появились другие претенденты, объявляется аукцион. Победитель производит оплату и подписывает договор на квартиру в срок от 10 до 15 дней после проведения аукциона. Проигравшему возвращается обеспечительный платеж.По подсчетам "Коммерсанта" , первым переселенцам в Измайлово увеличение жилплощади может обойтись в 2,5 -3,5 миллиона рублей. Жителям однокомнатных квартир при переезде в новые "двушки" потребуется доплатить около 3 - 3,5 миллиона рублей. Доплата за переселение в трехкомнатную квартиру из "двушки" составит 2,5 - 3 миллиона рублей. На портале стройкомплекса не уточняется, входит ли ранее обещанная 10-процентная скидка в опубликованную цену квартир.



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