В Москомархитектуре заверили, что не будут строить дома по программе реновации в промзонах

5 июля 2017 г. В Госдуме отказались запретить строительство домов по реновации в промзонах

РБК узнал, какие замечания и предложения рабочей группы по реновации депутаты не стали учитывать. Среди них - гарантировать домам-"отказникам" капремонт, предоставление нескольких вариантов переезда, расселение по отдельным квартирам разведенных.