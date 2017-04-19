В Москомархитектуре заверили, что не будут строить дома по программе реновации в промзонах

Промзоны не будут использоваться под строительство домов по программе реновации, но в них могут появиться паркинги для новых кварталов, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Ее цитирует "Интерфакс"
.
"У нас нет ни одной стартовой площадки реновации, которая находилась бы в промышленной зоне. Но при планировании парковок для районов реновации мы будем искать свободные участки под гаражные комплексы в соседних промышленных, коммунальных или складских зонах", - отметила Княжевская. В то же время в конце января столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в рамках реновации промзон на их территории планируется строить в том числе и жилье.
А в апреле прошлого года в СМИ появилась информация о жителях 13 сносимых пятиэтажек в микрорайоне Давыдково, которых мэрия решила выселять в бывшую промзону
на улице Гжатская. Одному из горожан при этом уменьшили площадь новой квартиры и пригрозили, что если он не согласится на переезд добровольно, к делу подключат суд. Кроме того, запрет на строительство домов по реновации в промзонах не значится в соответствующем законе
, и теоретически дома по программе реновации могут появиться и там.